Monsoon : मॉन्सून २६ मे पर्यंत केरळात दाखल होण्याचे संकेत

पुणे - एकीकडे 'एल-निनो'च्या सावटामुळे यंदाच्या मॉन्सूनविषयी चर्चा सुरू आहेत, तर दुसरीकडे उष्णतेच्या वाढलेल्या तीव्रतेने नागरिक हैराण झाले आहेत, अशातच आता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलासा देणारा अंदाज व्यक्त केला आहे. नैऋत्य मोसमी वारे म्हणजेच अर्थातच मॉन्सून यंदा २६ मे पर्यंत केरळात दाखल होणार असल्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. मॉन्सूनचे केरळातील आगमन हे देशातील पावसाळ्याच्या अधिकृत सुरुवातीचे संकेत मानले जाते..साधारणपणे नैऋत्य मोसमी वारे एक जूनच्या आसपास केरळात पोहचतात. मात्र यंदा ते काही दिवस आधीच केरळ मार्गे भारतात दाखल होतील, असा सूतोवाच हवामानशास्त्र विभागाने केला आहे. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या हंगामात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत भारतात यावर्षी ९२ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे. सर्वसाधारण पावसाच्या तुलनेत यंदा पाच टक्के कमी आधिक पाऊस होण्याची शक्यता आहे..भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नैऋत्य मोसमी वारे २६ मे पर्यंत केरळमध्ये दाखल होतील. या अंदाजानुसार मॉन्सूनचे आगमन २६ मेच्या चार दिवस मागे-पुढे होऊ शकते. बंगालच्या उपसागरात दक्षिणेकडे आणि अंदमान-निकोबारमध्ये पुढील २४ तासात मॉन्सून दाखल होण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. दरम्यान तमिळनाडू, केरळ, दक्षिण कर्नाटकात पुढील तीन ते चार दिवस जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..मॉन्सूनच्या केरळातील आगमनाची तारीख ही प्राथमिक अंदाजावर आधारित असून वातावरणातील बदलांनुसार त्यात काही प्रमाणात फरक पडू शकतो. पुढील काही दिवसांतील हवामान स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने नमूद केले आहे..गेल्या काही वर्षांत 'मॉन्सून'च्या आगमनाची तारीख :वर्ष : प्रत्यक्ष 'मॉन्सून'च्या आगमनाची तारीख२०२० : १ जून२०२१ : ३ जून२०२२ : २९ मे२०२३ : ८ मे२०२४ : ३० मे२०२५ : २४ मे.