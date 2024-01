महाराष्ट्र

ED Office in Mumbai: अखेर ईडीला मिळणार मुंबईत हक्काचं ऑफीस; ३६२ कोटींच्या प्लॉटमध्ये सुरू होणार कार्यालय

ED gets its own office space in Mumbai: बॅलार्ड इस्टेटमध्ये ईडीची कार्यालये भाड्याने आहेत. मयत ड्रग्ज तस्कर इक्बाल मिर्चीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेत वरळीचे कार्यालय आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणामध्ये ते ईडीने जप्त केले होते.