विमानातील ऑम्लेटमध्ये अंड्याची टरफले; राष्ट्रवादीच्या खासदाराची मंत्र्यांकडे तक्रार

पुणे : दिल्लीला जाताना विमान प्रवासात मागविलेल्या ऑम्लेटमध्ये अंड्याची टरफले सापडण्याची आणि उर्वरित खाद्यपदार्थांचा दर्जाही निकृष्ट असल्यामुळे संतापलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार ऍड. वंदना चव्हाण यांनी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे. ट्‌विटरद्वारे त्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला.

दिल्लीमध्ये बैठकीसाठी चव्हाण पुण्याहून दिल्लीला एअर इंडियाच्या विमानाने नुकत्याच गेल्या होत्या. प्रवासादरम्यान त्यांनी ऑम्लेट ऑर्डर केली. त्यात अंड्याची टरफले सापडली. तसेच सोबत आलेल्या बटाट्याचे आणि उकडलेल्या भाज्यांचे खाद्यपदार्थही निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी एअर होस्टेसकडे या बाबत तक्रार केली.

Travelled Pun-Del on the early morning @airindiain flight few days back. Had ordered an omelette for breakfast. When I finished with 3-4 bites I hit upon shells of the egg in the omelette, @HardeepSPuri @MoCA_GoI @PMOIndia @narendramodi @DGCAIndia #FDA #CMDAirIndia (1/1) pic.twitter.com/QBeEHEus8d

— Vandana Chavan (@MPVandanaChavan) October 5, 2019