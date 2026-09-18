Eknath Shinde Mobile : एकनाथ शिंदे ब्रिटिश विमानात मोबाईल विसरले, ९ तासांच्या प्रवासानंतर मुंबई विमानतळावर नेमकं काय घडलं?

Eknath Shinde Mumbai Airport : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लंडन दौरा आटोपून रविवारी पहाटे मुंबईत परतले. ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानातून मुंबईत दाखल झाल्यानंतर घरी पोहोचल्यावर त्यांचा मोबाइल विमानातच राहिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर सुरक्षाव्यवस्थेला माहिती देत मोबाइल शोधण्यासाठी पोलिसांची धावपळ सुरू झाली..शिंदे यांनी लंडनला जाताना आणि परतताना ब्रिटिश एअरवेजने प्रवास केला. परतीच्या प्रवासात त्यांनी सलग सुमारे नऊ तासांचा प्रवास केला. त्यांचे विमान पहाटे दोनच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झाले. विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी आमदार आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी शिंदे यांनी माध्यमांशीही संवाद साधला..घरी पोहोचल्यानंतर पहाटे तीनच्या सुमारास मोबाइल जवळ नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर तातडीने पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी विमानतळावरील ब्रिटिश एअरवेजच्या सुरक्षा कार्यालयाशी संपर्क साधला. तपासानंतर मोबाइल विमानतळावरच सापडला. अखेर पहाटे चारच्या सुमारास पोलिसांनी मोबाइल शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला..Eknath Shinde Dare Village : शिवसेना पक्ष-धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थेट दरे गावात दाखल.दरम्यान, शिंदे लंडनमध्ये एका विशेष कार्यक्रमासाठी गेले होते. तेथे आतापर्यंत केलेल्या कार्याबद्दल त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. लंडन दौरा आटोपून मुंबईत परतल्यानंतर गौरी-गणपती उत्सवासाठी ते मूळ गावी सातारा जिल्ह्यातील दरेगाव येथे दाखल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.