Eknath Shinde: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाराजीनंतर शिंदे सरकारनं बदलला 'तो' शब्द

By

राज्य शासन सामान्य जनतेसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबवत असते. या योजनांची माहिती जनतेला देतानाच त्याचा लाभ पात्र लोकांना मिळवून देण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. मात्र, इंडियन एक्सप्रेसच्या हवाल्यानुसार, शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली.(Eknath Shinde Govt renames publicity campaigns drops jatra After the displeasure of Devendra Fadnavis )

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाराजीनंतर शिंदे सरकारनं ताक्ताळ निर्णय घेत योजनेच्या नावामध्ये बदल केला. सरकारी योजनांच्या प्रचार मोहिमेतून ‘जत्रा’ हा शब्द वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या हवाल्यानुसार , देवेंद्र फडणवीस यांना स्लोगन आवडले नाही.

या घडामोडीनंतर लोकोपयोगी योजनेच्या मोहिमेचे नवीन नाव बदलून शासन आपल्या दारी असं ठेवण्यात आलं आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ४ मे रोजी जारी करण्यात आला.

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जत्रा हा शब्द फडणवीस यांना रुचला नाही. सरकारी योजनांच्या मोहिमेच्या दृष्टीकोनातून तो शब्द गंभीर वाटत नाही.

जनतेला शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज केल्यावर लाभ कसा मिळतो, अर्ज कुठे, कसा करावा..कागदपत्रे काय जोडावीत..याची माहिती नसते. यामुळे काहीजण शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात.

याचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय योजना गतिमान आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासकीय योजनांची जत्रा हा उपक्रम राज्यभर सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले होते.