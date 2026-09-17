उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणावेळी...; गुजरात दौऱ्यात काय घडलं?

Eknath Shinde Helicopter Glitch: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गुजरात दौऱ्यावर असून त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वडनगरहून अहमदाबादला जाण्याआधी हेलिकॉप्टरमधील बिघाड समोर आला. त्यावेळी हेलिकॉप्टरने जाणं रद्द करून उपमुख्यमंत्री शिंदे हे रस्ते मार्गे गाडीने अहमदाबादला नियोजित कार्यक्रमासाठी रवाना झाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मस्थळ असलेल्या वडनगर येथे आयोजित कार्यक्रमासाठी एकनाथ शिंदे गुजरातमध्ये गेले होते. वडनगरहून अहमदाबादला हेलिकॉप्टरने जाण्याचे नियोजन होते. मात्र, हेलिकॉप्टरच्या तपासणीदरम्यान तांत्रिक बिघाड लक्षात आला. त्यानंतर पायलटने उड्डाण न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शिंदे यांचा हेलिकॉप्टर प्रवास टळला आणि त्यांनी गाडीने अहमदाबादकडे प्रस्थान केले. वडनगर येथे ‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते..४० पैशांनी जीव जाणार नाही, प्रत्येक गोष्टीवर कर दिला पाहिजे; UPI शुल्कावर नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांचं विधान, सांगितली चाणक्यनीति.एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टर प्रवासात याआधीही हवामानामुळे अडथळे आले आहेत. मे २०२६ मध्ये मुंबईहून मुरबाडकडे जात असताना ऐरोलीजवळ खराब हवामानामुळे पायलटने हेलिकॉप्टरचा मार्ग बदलून ते मुंबईतील जुहू येथे सुरक्षित उतरवले होते. त्यावेळी शिंदे आणि हेलिकॉप्टरमधील सर्वजण सुरक्षित होते..ऑक्टोबर २०२४ मध्येही खराब हवामानामुळे शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरचे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं होतं. तर २०२३ मध्येही हवामानामुळे शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरचा मार्ग बदलून मुंबईला परतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.