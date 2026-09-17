महाराष्ट्र बातम्या

उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणावेळी...; गुजरात दौऱ्यात काय घडलं?

Eknath Shinde Helicopter: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुजरात दौऱ्यावर असून वडनगरहून अहमदाबादला जाताना त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याची माहिती समोर आलीय. पायलटच्या लक्षात येताच उड्डाण थांबवण्यात आले.
Eknath Shinde Helicopter Glitch

Eknath Shinde Helicopter

Esakal

सूरज यादव
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Eknath Shinde Helicopter Glitch: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गुजरात दौऱ्यावर असून त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वडनगरहून अहमदाबादला जाण्याआधी हेलिकॉप्टरमधील बिघाड समोर आला. त्यावेळी हेलिकॉप्टरने जाणं रद्द करून उपमुख्यमंत्री शिंदे हे रस्ते मार्गे गाडीने अहमदाबादला नियोजित कार्यक्रमासाठी रवाना झाले.

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