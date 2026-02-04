महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana update : लाडक्या बहिणींना १५०० नाही २१०० देणार, योजना सुरू केलेल्या एकनाथ शिंदेंचे वक्तव्य

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिण योजनेंतर्गत महिलांना २१०० रुपये दिले जाणार असून १५०० नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
Maharashtra Ladki Bahin scheme latest update eknath shinde

Maharashtra Ladki Bahin scheme latest update eknath shinde

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra women welfare scheme : महापालिका निवडणुकीत मुंबई, ठाण्यातील सत्ता कोकणातील जनतेने आणली. सर्व ठिकाणी महायुतीचा भगवा फडकला. आता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर महायुतीचा भगवा फडकविण्यासाठी सज्ज व्हा. महायुतीसमोर कोणाची डाळ शिजणार नाही. अगोदरच २५ बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे १०० टक्के विजयाची खात्री आम्ही देऊ शकतो, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे जाहीर प्रचार सभेत केले.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Narayan Rane
nitesh rane
Eknath Shinde
Konkan
Zilla Parishad
Zilla Parishad by election
Zilla Panchayat Elections
zilla parishad sindhudurg
Zilla Parishad Election
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme
Eknath Shinde directives

Related Stories

No stories found.