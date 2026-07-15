Eknath Shinde : अमित शहांसोबतच्या बैठकीबाबत एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान; म्हणाले, ''ही भेट..''

देशात केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग आला असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आहे. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. आगामी मंत्रिमंडळ विस्तार, शिवसेनेचे वाढलेले राजकीय वजन आणि नव्याने पक्षात दाखल झालेल्या खासदारांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे विशेष लक्ष लागले होते. मात्र, या सर्व चर्चांवर आता स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे..दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अमित शहा यांच्यासोबत झालेली ही केवळ सदिच्छा भेट होती. बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्याऐवजी शिवसेनेच्या खासदारांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, शाळा आणि इतर पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांचे निवेदन अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आले आहे. या विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले..Eknath Shinde : 'उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांची गुप्त बैठक घेण्याचा प्रश्नच नाही'; एकनाथ शिंदेंनी 'ऑपरेशन टायगर'चा एका वाक्यात कंडका पाडला.यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे समन्वयाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याची माहितीही एकनाथ शिंदे यांनी दिली. अमित शहा यांनी स्वतः श्रीकांत शिंदे यांना खासदार आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय राखण्याची भूमिका पार पाडण्यास सांगितल्याचे ते म्हणाले..पुढे बोलताना, बोलताना घटनादुरुस्ती विधेयक आणि महिला आरक्षणाबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. मतदारसंघांची लोकसंख्या वाढल्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महिला आरक्षणामुळे महिलांना अधिक संधी मिळतील आणि विकासाला गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. यापूर्वी या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांनी आता पाठिंबा दिल्यास त्याचे स्वागतच असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Sachin Ahir: ''मी पक्ष सोडलेला नाही...'', शिवसेनेकडून उपसभापतीपदाचा अर्ज भरल्यानंतर सचिन अहिर काय म्हणाले? शिंदेंनी सांगितली तांत्रिक बाजू.दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्यावर टीका केली होती. याबाबत विचारलं असता, "त्यांच्यावर बोलण्यासाठी आमचे पक्षाचे प्रवक्ते आहेत. प्रत्येक आरोपाला मी उत्तर देणं योग्य समजत नाही," असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.