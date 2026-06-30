महाराष्ट्र बातम्या

Eknath Shinde: ''सागर बंगल्यावर पोलिस पाठवले तेव्हा...'', ठाकरेंच्या फडणवीसांवरील भूमिकेवरुन एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले?

Eknath Shinde targets Uddhav Thackeray over his stand on Devendra Fadnavis: ''आपल्या मतदारसंघात विकास झाला पाहिजे, त्यामुळेच नेते आमच्यासोबत येत आहेत. आम्ही विकासाचा अजेंडा घेऊन पुढे जात आहोत.''
eknath shinde

eknath shinde

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेल्या 'ऑपरेशन टायगर'ला ठाकरे गटाचे नेते 'ऑपरेशन फडणवीस' म्हणून हिणवत आहेत. देवेंद्र फडणवीसांना खाली खेचण्याचं काम एकनाथ शिंदेंकडून सुरु असल्याचा सूर ठाकरेंच्या नेत्यांचा आहे. फडणवीसांना पंतप्रधानपद मिळू नये, म्हणून शिंदे कारस्थान रचत असल्याचा आरोप ठाकरे करत आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray
Eknath Shinde
shivsena