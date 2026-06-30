Eknath Shinde: ''सागर बंगल्यावर पोलिस पाठवले तेव्हा...'', ठाकरेंच्या फडणवीसांवरील भूमिकेवरुन एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले?

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेल्या 'ऑपरेशन टायगर'ला ठाकरे गटाचे नेते 'ऑपरेशन फडणवीस' म्हणून हिणवत आहेत. देवेंद्र फडणवीसांना खाली खेचण्याचं काम एकनाथ शिंदेंकडून सुरु असल्याचा सूर ठाकरेंच्या नेत्यांचा आहे. फडणवीसांना पंतप्रधानपद मिळू नये, म्हणून शिंदे कारस्थान रचत असल्याचा आरोप ठाकरे करत आहेत..त्याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना टोला लगावला आहे. सचिन अहिर यांनी महायुतीकडून विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी अर्ज दाखल केला, त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आमदार अहिर यांना सोबत घेऊन पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हा शिंदे बोलत होते..एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आपल्या मतदारसंघात विकास झाला पाहिजे, त्यामुळेच नेते आमच्यासोबत येत आहेत. आम्ही विकासाचा अजेंडा घेऊन पुढे जात आहोत. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. आज सचिन अहिर आमच्यासोबत आलेले आहेत. त्यांचं मी स्वागत करतो..Sachin Ahir: ''मी पक्ष सोडलेला नाही...'', शिवसेनेकडून उपसभापतीपदाचा अर्ज भरल्यानंतर सचिन अहिर काय म्हणाले? शिंदेंनी सांगितली तांत्रिक बाजू.ठाकरेंच्या फडणवीसांवरील भूमिकेवर बोलताना शिंदे म्हणाले, २०१९ मध्ये सत्तास्थापनेवेळी देवेंद्रजींनी त्यांना (उद्धव ठाकरे) ५० फोन केले पण त्यांनी उचलले नाहीत.. त्यांची भाषा काय होती, एक तर तू राहशील नाहीतर मी राहीन.. अशी त्यांची भाषा होती. देवेंद्रजींवर खोटे गुन्हे दाखल करणे, सागर बंगल्यावर पोलिस पाठवणे.. एवढ्या खाली घसरणाऱ्या लोकांना आता फडणवीसांबद्दल पुतना मावशीचं प्रेम आलं आहे. देवेंद्रजींना हे सगळं कळतंय. इतक्या जलद गतीने रंग बदलणारा मी कधी बघितला नाही..Police Officer Transfer: पोलीस खात्यात मोठी उलथापालथ! १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नव्या ठिकाणी नियुक्ती; तातडीने रुजू होण्याचे आदेश.आम्ही सोबत होतो तोपर्यंत चांगले होतो- सचिन अहिरदरम्यान, सचिन अहिर ठाकरेंना उद्देशून म्हणाले की, आम्ही बरोबर आहोत, तोपर्यंत चांगले आहोत आणि सोबत नाहीत तर वाईट झालोत, हे कसं चालेल. यासंबंधी मी वेगळ्या व्यासपीठावर बोलणार आहे. राजकीय व्यासपीठावर मी सविस्तर बोलेन. उद्धवजी, आदित्यजी यांनी आजपर्यंत जी कोणती जबाबदारी दिली ती चोखपणे पार पाडण्याचं काम मी केलेलं आहे. महापालिकेसाठी मी काय काम केलं, ते त्यांना चांगलं ठाऊक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.