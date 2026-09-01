Eknath Shinde Delhi Visit : एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौरावर; धनुष्यबाण चिन्ह गोठणार?, मुलगा श्रीकांत शिंदेंना मंत्रीमंडळात संधी मिळणार?

Eknath Shinde Supreme Court Hearing : उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या अचानक दिल्ली दौऱ्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. शिंदे दिल्लीला रवाना झाल्याने ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही अनुपस्थित राहिले. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे..शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रकरणात शिवसेना उबाठाच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. आता शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद सुरू होणार असून, या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ वकील आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करण्यासाठी शिंदे दिल्लीमध्ये असल्याचे समजते. पक्षाची बाजू, पुरावे आणि कायदेशीर मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्याबाबत या बैठकीत रणनीती निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, मुंबई महापालिकेतील आगामी सत्तासमीकरणांच्या पार्श्वभूमीवरही शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्याकडे पाहिले जात आहे. महापौरपदाच्या समीकरणात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा दावा मजबूत करण्यासाठी महापालिकेतील संख्याबळ वाढवण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे..शिवसेना उबाठातील काही नगरसेवकांना आपल्या गोटात आणण्यासाठी कथितरित्या ‘मिशन टायगर’ राबवले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. उबाठाचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने शिवसेनेत आल्यास महापालिकेतील पक्षाचे संख्याबळ वाढू शकते. त्याचा थेट परिणाम आगामी महापौरपदाच्या समीकरणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ‘मिशन टायगर’बाबत शिवसेनेकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही..Shiv Sena case updates: शिंदे आमदार अपात्र झाले तर ‘शिवसेना’ नावही जाणार?.दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोदी काम करत असून, विकसित भारत २०४७चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक प्रगतीत मोठे योगदान देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.त्यामुळे शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्यामागे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीची तयारी प्रमुख कारण मानली जात असली, तरी मुंबई महापालिकेतील आगामी सत्तासमीकरणांबाबतही या दौऱ्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.