Eknath Shinde: महाराष्ट्रात शिंदेसेनेचा मोठा धमाका! ३ कॅबिनेट मंत्र्यांवर मोठी जबाबदारी; महत्त्वाच्या बदलांनी राजकारणात खळबळ

महाराष्ट्राच्या राजकारणावरील आपली पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी आणि तळागाळातील संघटनेचा विस्तार करण्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पक्षाने राज्यात नवीन विभागीय संपर्क प्रमुख आणि सह-संपर्क प्रमुखांची घोषणा केली आहे. या संघटनात्मक विस्तारात पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन विद्यमान कॅबिनेट मंत्र्यांसह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांवर विश्वास दाखवला आहे..पक्षाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाने या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. संघटनेचा विस्तार करण्यासाठी मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबितकर आणि मंत्री संजय राठोड यांच्यासह आमदार डॉ. मनीषा कायंदे आणि आमदार किरण सामंत यांसारख्या प्रमुख व्यक्तींवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत..प्रादेशिक समीकरणे लक्षात घेऊन, शिवसेनेने महाराष्ट्रात नेत्यांना नेतृत्व दिले आहे. मंत्री भरत गोगावले उत्तर कोकणातील विभागीय संपर्क विभागाचे प्रमुख असतील आणि प्रदीप खाडे सह-सल्लामसलत विभागाच्या संपर्क विभागाचे प्रमुख असतील. आमदार किरण सामंत दक्षिण कोकणाचा कार्यभार सांभाळतील. माजी आमदार दगडू सकपाळ यांची पश्चिम महाराष्ट्राच्या संपर्क प्रमुखपदी, तर हनुमंत जगदाळे यांची संपर्क सहप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मराठवाड्याची जबाबदारी मंत्री प्रकाश अबितकर यांच्याकडे देण्यात आली आहे..माजी मंत्री दीपक सावंत यांच्याकडे पूर्व विदर्भाचा (नागपूर, भंडारा, गोंदिया) कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांच्याकडे वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीचा कार्यभार असेल. पश्चिम विदर्भासाठी (अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलढाणा) मंत्री संजय राठोड यांची संपर्क प्रमुख आणि पराग पिंगळे यांची सह-संपर्क प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..या नवीन नियुक्त्यांच्या माध्यमातून शिवसेना नेतृत्वाने राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्याची रणनीती स्पष्टपणे आखली आहे. कोकणापासून विदर्भापर्यंत ज्येष्ठ मंत्री आणि अनुभवी नेत्यांवर जबाबदाऱ्या सोपवून, पक्षाने असा संदेश दिला आहे की, तो आगामी राजकीय आव्हाने आणि निवडणुकांसाठी पूर्णपणे तयार आहे.