Eknath Shinde: जालन्यात शिंदेसेनेला मोठं भगदाड! सर्व तालुकाप्रमुखांसह पदाधिकाऱ्यांचा सामूहिक राजीनामा, कार्यपद्धीवर नाराज

जालना : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जालना जिल्हा दौऱ्याआधीच शिवसेना पक्षाला मोठा राजकीय धक्का बसला असल्याची माहिती समोर आली आहे. जालना जिल्ह्यातील मंठा-परतूर विधानसभा मतदारसंघातील सर्व तालुकाप्रमुखांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिला आहे. यामुळे शिंदेसेनेला मोठं भगदाड पडलं असून राजकीय वर्तुळात खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंठा-परतूर विधानसभा मतदारसंघातील सर्व तालुकाप्रमुखासह पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदांचे सामूहिक राजीनामे देत शिवसेना पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख ए. जे. बोराडे यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे..Crime: मुंबईत खळबळजनक प्रकार! मोबाईलमध्ये अल्पवयीन मुलांचे 20 हजारांहून अधिक आक्षेपार्ह फोटो अन् व्हिडीओ, 49 वर्षीय व्यक्तीला अटक.आम्हाला डावललं जातंय...विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ए. जे. बोराडे यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर ते पक्षाचे जिल्हाप्रमुख झाले. मात्र पदाधिकार्यांना डावलत बोराडे पक्षाचे सर्व कार्यक्रम करत आहेत. तसेच पक्षाचे सर्व उपक्रम, बैठका आणि कार्यक्रम पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभाराने केले जात असल्याचा आरोप मंठा येथील तालुकाप्रमुखासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे..Mumbai News: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणानंतर महापालिकेचा अॅक्शन मोड, अंधेरीत बेकायदा हॉटेलांवर हातोडा.शिंदेंच्या दौऱ्याआधीच मोठा धक्काउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या जालना जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत. मात्र या दौऱ्याआधीच मंठा-परतूर मतदारसंघातील सर्व तालुकाप्रमुख, शहरप्रमुख आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिल्याने शिंदे शिवसेना पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.