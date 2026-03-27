Electricity Rate: घरगुती ग्राहकांसाठी खुशखबर! महाराष्ट्रात वीजदर १० ते १४% ने कमी होणार; नवे दर कधी लागू करणार?

महाराष्ट्रातील उन्हाळ्याच्या हंगामात सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. १ एप्रिलपासून वीज दरांमध्ये १० ते १४ टक्क्यांची कपात लागू होणार असून, यामुळे ग्राहकांच्या मासिक खर्चात घट होईल. नवीन दरांनुसार, विजेच्या वापराच्या सर्व चारही टप्प्यांमध्ये (slabs) दरकपात करण्यात आली आहे. ० ते १०० युनिट्सपर्यंतच्या वापरासाठीचा दर ₹४.७६ वरून कमी करून ₹४.३० करण्यात आला आहे. .१०१ ते ३०० युनिट्सच्या टप्प्यासाठी दर ₹७.९६ वरून ₹७.१० पर्यंत खाली आणला गेला आहे; ३०१ ते ५०० युनिट्ससाठी हा दर ₹१३.५५ वरून ₹११.६४ करण्यात आला आहे; आणि ५०० युनिट्सपेक्षा अधिक वापरासाठीचा दर ₹१४.५५ वरून कमी करून ₹१२.६४ प्रति युनिट निश्चित करण्यात आला आहे. हा निर्णय विद्युत नियामक आयोगाने घेतला आहे..महावितरण, अदानी, बेस्ट आणि टाटा यांसारख्या वीज वितरण कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांवर आधारित नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. याचा थेट लाभ राज्यातील सर्व स्तरांतील घरगुती ग्राहकांना होईल. महायुती सरकारची स्थापना होत असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज दरांमध्ये कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते. ऊर्जा विभागाचा कार्यभार सांभाळत असताना, त्यांनी अधिकाऱ्यांना वीज दर कमी करण्याचे निर्देश दिले होते..उन्हाळ्याच्या हंगामात, विजेचा वापर वाढल्यामुळे वीज बिले साधारणपणे अधिक येतात. या पार्श्वभूमीवर, वीज दरांमधील ही कपात ग्राहकांसाठी एक स्वागतार्ह बातमी ठरली असून, यामुळे घरगुती बजेटवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. तज्ज्ञांच्या मते, वीज दरातील या कपातीमुळे केवळ सामान्य नागरिकांनाच दिलासा मिळणार नाही, तर राज्याच्या आर्थिक घडामोडींवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. याचा लाभ लहान व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीयांनाही होईल.