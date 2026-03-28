देशात लॉकडाऊन लागणार का? PM मोदींनी घेतलेल्या बैठकीत काय झालं? CM फडणवीसांनी दिली माहिती

आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होतेय. भारतातली परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत सांगितल्यानंतर लॉकडाऊन होण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा उपस्थित होते. या बैठकीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. लॉकडाऊन होणार किंवा इंधन पुरवठा खंडित होणार अशा अफवा पसरत आहेत, खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलाय..पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली. आयातीवर परिणाम झाला असला तरी देशांतर्गत पेट्रोल गॅसची क्षमता वाढवण्यात आलीय. जगातल्या बहुतांश देशांमध्ये परिणाम झालाय पण भारतात काही झालं नाहीय. दीर्घकाळासाठी आवश्यक धोरणं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..LPG Shortage in India : पुढील 3 महिने गॅस सिलिंडर मिळणं कठीण? छगन भुजबळ यांनी दिला धोक्याचा इशारा, पाहा काय आहे कारण?.कोणी जाणूनबुजून लॉकडाऊन लागेल अशा अफवा पसरवत आहेत. खोट्या बातम्या पसरवण्यावर कारवाई केली जाईल. भारताने या परिस्थितीत काय करायचं यासाठी धोरण तयार करण्यात आल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी पुरवठा सुरळीत आहे. देशात पीएनजीचे नेटवर्क वाढवण्यात येत आहे. नागरिकांपर्यंत पीएनजी पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरूय. यासंदर्भात शासन निर्णयही जारी केला आहे. मोदीजींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे पेट्रोल डिझेल यात तुटडवा निर्माण होईल असं वाटत नाही..राज्य सरकारकडून १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबवला होता. त्यानुसार वेगवेगळ्या विभागात सुधारण केल्या गेल्या. ४० हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली गेली. तर नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या ९० टक्के सेवा पुन्हा सुरू केल्या गेल्या. रायगडमध्ये पल्स मेडिकल कॉन्क्लेव्ह अंतर्गत वर्ल्ड ड्रग हब आणि आधुनिक मेडिकल पार्क उभारण्याचं नियोजन असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.