महाराष्ट्र बातम्या

दररोज ४० विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे तज्ज्ञांचे मत; धक्कादायक आकडेवारी समोर

NCRB Report: देशात दररोज ४० विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणावर शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
Students Suicide Case

Students Suicide Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : 'नीट' पेपरफुटीविरोधात तरुण न्यायासाठी रस्त्यावर उत्तरले असतानाच दुसरीकडे स्पर्धा, अपेक्षांचे ओझे, मानसिक तणाव आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींच्या कचाट्यात अडकलेले हजारो विद्यार्थी टोकाचे पाऊल उचलत आहेत.

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