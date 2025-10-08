सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार १२०० कोटी! अतिवृष्टी, महापुराचा ‘या’ तालुक्यातील ४.६९ लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान; तलाठ्यांकडे द्या ‘ही’ कागदपत्रे

तात्या लांडगे
सोलापूर : राज्य सरकारने पूरग्रस्त व अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात जिरायतीसाठी हेक्टरी साडेअठरा हजार रुपये, बागायतीसाठी ३२ हजार ५०० रुपये आणि हंगामी बागायतीसाठी २७ हजार रुपये हेक्टरी मिळणार आहेत. सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यातील चार लाख २९ हजार ६२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी अंदाजे १२०० कोटी रुपये मिळतील.
सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तूर, उडीद, सोयाबीन, कापूस, मका, ऊस, भाजीपाला, कांदा, फळपिके, बाजरी, पेरू, केळी, झेंडू, कडवळ, टोमॅटो, डाळिंब, द्राक्ष, काकडी, फुले, आंबा, भुईमूग, सूर्यफूल अशा पिकांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील बार्शी, माढा, करमाळा, अक्कलकोट, मोहोळ या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.
दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल, असे सरकारने जाहीर करत अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झालेल्या महसूल मंडलांसाठी सरसकट मदत जाहीर केली आहे. तरीपण, पंचनाम्याचे अहवाल मागण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्याचा पीकनिहाय व क्षेत्रनिहाय अहवाल पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर कोणत्या शेतकऱ्याला किती मदत मिळेल? हे स्पष्ट होणार आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार नुकसान...
बाधित गावे
८७०
नुकसानग्रस्त शेतकरी
४,६९,३०६
बाधित जिरायती क्षेत्र
२,९९,७७९
बाधित बागायती क्षेत्र
९७,९९९
बाधित फळपिकांचे क्षेत्र
३१,२८४
तलाठ्यांकडे द्या कागदपत्रे
अतिवृष्टी, सततचा पाऊस व महापुरामुळे नुकसान झालेल्या महसूल मंडलातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तत्पूर्वी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यकांकडून बाधित क्षेत्राचे पंचनामे सुरू आहेत. पंचनामा करायला आल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे बाधित शेतकऱ्यांना स्वत:चे आधारकार्ड, बॅंक पासबुक (खाते क्रमांक, आयएफसी कोड) द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर तहसीलदार स्तरावर बाधितांची यादी व त्यांचे बॅंक खाते क्रमांक, अशी यादी शासनाला पाठविला जाईल. त्यानंतर त्या बाधितांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होईल.
तालुकानिहाय एकूण बाधित क्षेत्र
तालुका बाधित क्षेत्र शेतकरी
द.सोलापूर १७,५०० १८,५००
अप्पर मंद्रूप ४१०८ ४७४९
उ.सोलापूर ४००० ५८००
बार्शी १,१२,७८६ ८८,२७३
अक्कलकोट ४७,६०० ४३,४९२
मोहोळ २०,९९९ ४०,२७३
माढा ७४,७५४ ८६,८१४
करमाळा ७१,७९४ ९८,९७०
पंढरपूर ७३४२.५ ११,२८८
सांगोला २९,७०७ २१,४५३
माळशिरस ११,८८५ २२,५६७
मंगळवेढा २६,५८६ २७,१२७
एकूण ४,२९,०६१.५ ४,६९,३०६
