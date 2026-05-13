FDA Action: बनावट पनीर तयार केल्यास कठोर कारवाई, नव्या कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद

मुंबई : राज्यात रासायनिक पदार्थांचा वापर करून बनावट पनीर तयार करणाऱ्यांविरोधात अन्न औषध प्रशासन कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून, प्रस्तावित कायद्यात कडक शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे..दूध भेसळ प्रकरणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या धर्तीवर नवा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे. त्यात बनावट पनीर उत्पादकांविरोधातील कारवाईचाही समावेश करण्यात येणार आहे. .पनीरमध्ये पाणी, चरबीसह विविध घटकांचे प्रमाण किती असावे, याबाबत स्पष्ट नियम नमूद केले जाणार आहेत. तसेच शुद्ध पनीर संदर्भातील भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या नियमावलीत नसलेल्या बाबींचाही समावेश करण्यात येणार आहे..'ॲनालॉग'चा उल्लेख अनिवार्यदरम्यान, एफडीएने राज्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, फास्ट फूड विक्रेत्यांना मेन्यू कार्डमध्ये पनीर आणि चीज ॲनालॉग यांचा स्वतंत्र उल्लेख करणे बंधनकारक केले आहे. सध्या एफडीए अधिकारी रोज किमान १० हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन तपासणी करीत आहेत.