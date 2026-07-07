महाराष्ट्र बातम्या

FDA Action: तुकाराम मुंढेंकडून मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त! दुधात शॅम्पू, डिटर्जंट, युरिया, पामतेलाचा वापर; १३ जणांना अटक

Tukaram Mundhe: कृत्रिम दूधनिर्मितीच्या रॅकेटविरोधात एफडीएने मोठी कारवाई केली आहे. दुधात शॅम्पू, डिटर्जंट, युरिया, पामतेलाचा वापर होत असल्याप्रकरणी १३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
artificial milk production

artificial milk production

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणाऱ्या कृत्रिम दूधनिर्मितीच्या रॅकेटविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठी कारवाई केली आहे. दूध अधिक पांढरे, घट्ट आणि स्निग्ध दिसावे तसेच कमी खर्चात जास्त प्रमाणात दूध तयार करून आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी त्यात शॅम्पू, डिटर्जंट, युरिया, पामतेल, स्टार्च, म्लुकोज, साखर आणि इतर रासायनिक पदार्थ मिसळले जात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

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