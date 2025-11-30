Nagpur: भारतात रोबोटिक सर्जरीची क्रांती! पहिल्यांदाच एकाच वेळी १० शस्त्रक्रिया LIVE; नागपूर मेडिकल कॉलेज रोबोटिक हब बनले

नागपूर : नागपूर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) येथील जनरल सर्जरी विभागाने डीन डॉ. राज गजभिये यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक कार्यक्रम 'रोबोसर्ज'२५' आयोजित केला. हा कार्यक्रम मध्य भारतासाठी रोबोटिक आणि कमीत कमी आक्रमक शस्त्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक टप्पा होता..या कार्यक्रमाला देशभरातील प्रसिद्ध सर्जन, रोबोटिक तंत्रज्ञानातील नवोन्मेषक, तज्ञ आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आधुनिक रोबोटिक शस्त्रक्रिया, अचूक औषध, उच्च-विश्वासू सिम्युलेशन आणि नाविन्यपूर्ण शस्त्रक्रिया तंत्रांवर केंद्रित व्याख्यानांनी कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. रोबोटिक शस्त्रक्रियेच्या फायद्यांबद्दल मौल्यवान माहिती प्रदान केली. ज्यामध्ये सुधारित शस्त्रक्रियेची अचूकता, रक्तस्त्राव कमी होणे, जलद पुनर्वसन आणि कमी धोका यांचा समावेश आहे..Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.कार्यक्रमात उदयोन्मुख रोबोटिक प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणे आणि मूत्रविज्ञान, सामान्य शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोगशास्त्र आणि कर्करोग शस्त्रक्रियेमध्ये रोबोटिक्सचा वाढता वापर यासारख्या प्रमुख विषयांवर सत्रे समाविष्ट होती. रोबोटिक ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, तरुण सर्जनसाठी संरचित प्रशिक्षण, रोबोटिक कौशल्य अभ्यासक्रम, डॉकिंग तंत्रे, सुई-थ्रेडिंग पद्धती आणि मॅनिपुलेशन-आधारित प्रशिक्षणाद्वारे तरुण सर्जनना प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करण्यात आला..रोबोसर्ज '२५ चे आकर्षण म्हणजे भारतातील विविध प्रसिद्ध रुग्णालयांमधील १० अत्याधुनिक रोबोटिक टेलीसर्जरीचे थेट प्रक्षेपण. रोबोसर्ज '२५ चे आकर्षण म्हणजे परस्पर शस्त्रक्रियेची उल्लेखनीय कामगिरी. मुरादाबादमधील एका रुग्णावर मेडिकल कॉलेजमध्ये शस्त्रक्रिया करण्यात आली. जिथे एसएसआय मंत्रा रोबोटिक सर्जरी वापरून रोबोटिक ऑपरेशन करण्यात आले. जे भारतीय रोबोटिक्स क्षेत्रासाठी एक विक्रम मानले जाते..Shrikant Shinde: महायुती टिकवायची की नाही हे त्यांनी ठरवावं, श्रीकांत शिंदे यांचा भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना टोला .Robosurg'25 सह, मेडिकलने आधुनिक शस्त्रक्रिया प्रशिक्षण आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानात आपले नेतृत्व आणखी मजबूत केले. मल्टीसेंटर टेलिसर्जरीचे यशस्वी प्रदर्शन हे भारतातील रिमोट शस्त्रक्रिया क्षमतांचा विस्तार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. तज्ञांनी सांगितले की, या परिषदेने मध्य भारतातील वैद्यकीय क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि नवोपक्रमाच्या बाबतीत एक नवीन चालना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.