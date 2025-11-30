महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Leopard: आता बिबट्यांचं ना स्थलांतरण होणार, ना जंगलात सोडणार; संख्या आटोक्यात आणण्याचा नवा फंडा, सरकारचा प्लॅन काय?

Maharashtra Leopard Sterilisation Trial: मुक्तपणे फिरणाऱ्या बिबट्यांवर नियंत्रणासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात येणार आहे. देशात पहिली नसबंदी मोहीम राबवली जाणार आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

पश्चिम महाराष्ट्रातील दाट ऊस पट्ट्यात, जुन्नर वन विभाग मुक्तपणे फिरणाऱ्या बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी एक चाचणी घेत आहे. प्राण्यांना स्थलांतरित करण्याऐवजी किंवा त्यांना जंगलात सोडण्याऐवजी या चाचणीमुळे उगमस्थानावर त्यांची प्रजनन थांबवून त्यांची संख्या वाढण्यापासून रोखता येईल. भारतात बिबट्यांची नसबंदी करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.

