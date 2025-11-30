Maharashtra Leopard: आता बिबट्यांचं ना स्थलांतरण होणार, ना जंगलात सोडणार; संख्या आटोक्यात आणण्याचा नवा फंडा, सरकारचा प्लॅन काय?

पश्चिम महाराष्ट्रातील दाट ऊस पट्ट्यात, जुन्नर वन विभाग मुक्तपणे फिरणाऱ्या बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी एक चाचणी घेत आहे. प्राण्यांना स्थलांतरित करण्याऐवजी किंवा त्यांना जंगलात सोडण्याऐवजी या चाचणीमुळे उगमस्थानावर त्यांची प्रजनन थांबवून त्यांची संख्या वाढण्यापासून रोखता येईल. भारतात बिबट्यांची नसबंदी करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल..शेतीपूरक गावांमध्ये बिबट्यांच्या वाढत्या हालचाली, पशुधनाचे नुकसान आणि मानव-बिबट्यांच्या प्राणघातक चकमकींमध्ये वाढ झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जुन्नर हे मानव-बिबट्या सहअस्तित्वासाठी एक प्रमुख अभ्यासस्थळ बनले आहे. परंतु अलिकडच्या प्राणघातक हल्ल्यांमुळे या नाजूक संतुलनावर गंभीर ताण आला आहे. या क्षणाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी जुन्नरच्या पलीकडे इतर खंडांकडे, विशेषतः आफ्रिकेकडे पाहणे आवश्यक आहे..जिथे जवळजवळ तीन दशकांपासून हत्ती, सिंह, बबून आणि इतर प्रजातींवर वन्यजीव प्रजनन नियंत्रणाची चाचणी घेतली जात आहे. जुन्नर विभागात काम करणारे वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ बिलाल हबीब म्हणाले की, आफ्रिकन देशांमध्ये जन्म नियंत्रणाचे परिणाम उत्साहवर्धक आहेत. जर आपण दोन वर्षांसाठी जन्मदर नियंत्रित केला तर शावकांची संख्या नियंत्रणात येईल. परंतु ते कसे कार्य करते ते आपल्याला पाहावे लागेल. कारण भारतातील हा पहिलाच प्रयत्न आहे. म्हणून हा प्रयोग पाच माद्यांवर केला जाईल. यशावर अवलंबून आम्ही या क्षेत्रातील भविष्यातील प्रयत्नांची योजना आखू..Teachers Protest: राज्यातील १८ हजार शाळांवर गंडांतर! शिक्षक संघटनांना भीती; ५ डिसेंबरला आंदोलनाचा इशारा.नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाकडून या कार्यक्रमाची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत. मानक कार्यपद्धती (एसओपी) मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होईल. "आम्ही संघर्षग्रस्त भागातून मादी बिबट्या पकडण्याची योजना आखत आहोत," असे जुन्नर विभागाच्या सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस म्हणाल्या..उच्च-संघर्षग्रस्त भागातील प्रौढ मादी बिबट्यांना शांत करणारे औषध दिले जाईल, त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल आणि गर्भाधानाद्वारे निर्जंतुकीकरण केले जाईल. बरे झाल्यानंतर, प्रत्येक बिबट्याला टॅग किंवा रेडिओ-कॉलर केले जाईल आणि त्यांच्या मूळ प्रदेशात परत सोडले जाईल. या क्षेत्रातील एका तज्ञाने सांगितले की आफ्रिकेत मांसाहारी निर्जंतुकीकरण दुर्मिळ आहे. खाजगी अभयारण्यांमध्ये सिंह आणि बिबटे प्रजनन आणि प्रादेशिक आक्रमण रोखण्याचा प्रयत्न करतात. .हत्तींपेक्षा वेगळे, मांसाहारी प्राणी शोधणे कठीण असते, सुरक्षितपणे चालवणे कठीण असते आणि प्रजनन पदानुक्रम बदलल्यास सामाजिक व्यत्ययाला बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते. तज्ञांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आफ्रिकेतील सर्वात यशस्वी प्रकल्प दीर्घकालीन ट्रॅकिंगवर अवलंबून होते, कधीकधी एकाच प्राण्यावर दशकभर. रेंजर्सना कळप, कॅलेंडर आणि जन्म इतिहास माहित होता. घड्याळाच्या काट्याने अचूकतेने बूस्टर दिले जात होते..Maharashtra Elections : थांबा! महाराष्ट्रातील 10 नगरपरिषद निवडणुका अचानक Postponed, नव्या तारखांनी वाढवलं सस्पेन्स!.जुन्नरमध्ये जिथे बिबटे काही मिनिटांतच मळ्यांमध्ये गायब होतात, तेथे लॉजिस्टिकची मागणी झपाट्याने वाढली. वर्षानुवर्षे बेपत्ता असलेला निर्जंतुकीकृत बिबट्या आवश्यक गर्भनिरोधक डोस देऊनही थांबवता येत नाही. जोपर्यंत रेडिओ-कॉलरिंग, कॅमेरा-ग्रिड मॅपिंग आणि ग्राउंड ट्रॅकिंग नाटकीयरित्या वाढवले जात नाही तोपर्यंत निकाल केवळ अनुमानात्मक राहू शकतात..जीवशास्त्रज्ञांनी सांगितले की, नसबंदी हा त्वरित उपाय नाही. एका जीवशास्त्रज्ञाने सांगितले की जर जुन्नरमध्ये पाच मादी बिबट्यांची निर्जंतुकीकरण केली तर हा संघर्ष वर्षानुवर्षे कायम राहू शकतो. सध्याची प्रौढ लोकसंख्या अजूनही शिकार करते, प्रजनन करते आणि परस्परसंवाद करते. एक स्पष्ट बदल तेव्हाच दिसून येतो जेव्हा प्रजनन करणाऱ्या माद्यांपैकी दोन तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक मादी पुनरुत्पादन करू शकत नाहीत, जे भविष्यात एक मैलाचा दगड ठरेल..महाराष्ट्रातील वन्यजीव विभागाचे माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये म्हणाले की, काही मादी बिबट्यांची निर्जंतुकीकरण स्त्रीबीज रोखणाऱ्या इम्युनो-गर्भनिरोधक इंजेक्शन्स वापरून करता येते. लिमये म्हणाले की आफ्रिकेत सिंह आणि बिबट्यांवर केलेल्या चाचण्यांनी आशादायक परिणाम दाखवले आहेत, परंतु भारत पहिल्यांदाच बिबट्यांवर त्याची चाचणी करत आहे. जेव्हा जेव्हा बिबट्या दिसतो तेव्हा गावकरी घाबरतात. पण फक्त पिंजरे लावल्याने किंवा प्राण्याला पकडल्याने समस्या सुटत नाही. कारण जास्त बिबटे पकडले जातात, तेव्हा जवळचे इतर बिबटे त्यांची जागा घेतात. ज्यामुळे आणखी समस्या निर्माण होतात. .Sangola News: सांगोल्यात आज मुख्यमंत्री फडणवीसांची सभा; उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या सभेनंतर फडणवीस काय बोलणार याकडे लक्ष....वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार, बिबटे अनुसूची १ मध्ये येतात. जर ते नरभक्षक असल्याचे सिद्ध झाले किंवा ते गंभीर जखमी झाले आणि उपचाराअभावी राहिले तरच त्यांना मारता येते. प्रथम त्यांना जिवंत पकडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि जर ते शक्य नसेल तर त्यांना मारता येते. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत, वैज्ञानिक व्यवस्थापनासाठी त्यांच्या स्थलांतरासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. म्हणूनच बिबट्यांना अनुसूची २ मध्ये स्थानांतरित करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे, जिथे राज्य सरकारे वैज्ञानिक व्यवस्थापनासाठी त्यांच्या स्थलांतराची परवानगी देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.