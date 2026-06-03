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टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा! सहकारी टॅक्सी सेवेसाठी सरकार नवे नियम आणणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले तातडीचे आदेश

Maharashtra Taxi Policy: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाइन ॲप-आधारित सहकारी ॲग्रिगेटर टॅक्सी सेवेसाठीचे नियम लवकरच तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सेवा मुंबईमध्ये सुरू केली जाईल.
Aggregator Taxi Service Rule

Aggregator Taxi Service Rule

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सहकारी ॲग्रेगेटर टॅक्सी सेवे'साठी नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो टॅक्सी चालकांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल, असे त्यांनी नमूद केले; परिणामी, या बातमीमुळे चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिवहन विभागाला, ऑनलाइन ॲप-आधारित सहकारी ॲग्रेगेटर टॅक्सी सेवेसाठीचे नियम तात्काळ तयार करण्याचे निर्देश दिले असून या सेवेला सरकारकडून मंजुरी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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