टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा! सहकारी टॅक्सी सेवेसाठी सरकार नवे नियम आणणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले तातडीचे आदेश

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सहकारी ॲग्रेगेटर टॅक्सी सेवे'साठी नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो टॅक्सी चालकांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल, असे त्यांनी नमूद केले; परिणामी, या बातमीमुळे चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिवहन विभागाला, ऑनलाइन ॲप-आधारित सहकारी ॲग्रेगेटर टॅक्सी सेवेसाठीचे नियम तात्काळ तयार करण्याचे निर्देश दिले असून या सेवेला सरकारकडून मंजुरी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..'सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड (भारत टॅक्सी)' च्या सेवांच्या शुभारंभासंदर्भात, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, अनेक आमदार आणि परिवहन आयुक्तांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. .Mumbai: पूरमुक्त मुंबई करणार म्हणणाऱ्या BMCला पहिल्याच पावसात धप्पा, अंधेरी सबवे पाण्यात, VIDEO VIRAL.परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले की, सध्याच्या खाजगी ॲग्रिगेटर टॅक्सी सेवांमधील चालकांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही. त्यामुळे, या सहकारी मॉडेलचा उद्देश चालकांना केवळ कर्मचारी न ठेवता त्यांना मालक बनवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. राज्य परिवहन महामंडळ ‘छावा’ (Chhava) नावाचे एक ॲप देखील विकसित करत आहे..कर्नल हिमांशू यांनी जाहीर केले की, 'भारत टॅक्सी' सेवा मुंबईमध्ये सुरू केली जाईल आणि त्यानंतर पुणे व नागपूर येथे तिचा विस्तार करण्यात येईल. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत, चालकांना कुटुंब, आरोग्य आणि अपघात विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, चालकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजने'अंतर्गत सुमारे ९.५ टक्के या कमी व्याजदराने कर्जाचा लाभ मिळेल; तसेच त्यांना 'आयुष्मान भारत' योजनेचे फायदेही प्राप्त होतील..Baba Vanga Prediction: शेवटच्या ७ महिन्यात 'हे' लोक होणार मालामाल! बाबा वेंगाची भविष्यवाणी चर्चेत; कोणत्या राशींना होणार लाभ? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.