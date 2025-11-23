गौरी गर्जै मृत्यू प्रकरणी पंकजा मुंडेंच्या पीएवर गुन्हा दाखल; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया

भाजप नेत्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यांच्या पत्नीनं आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. पत्नीच्या आत्महत्या प्रकरणी अनंत गर्जे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनंत गर्जे आणि गौरी पालवे यांचं १० महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं. अनंत यांचे विवाहबाह्य संबंध असल्यानं पती-पत्नीत सतत भांडण व्हायचं आणि त्यात तणावातून गौरी पालवे गर्जे यांनी आयुष्य संपवलं असल्याचं सांगण्यात येतंय. मात्र ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप गौरी यांच्या कुटुंबियांनी केलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, गौरी पालवे या केईएम रुग्णालयात डॉक्टर होत्या. त्यांनी शनिवारी सायंकाळी गळफास घेत आत्महत्या केली. त्यांचा मृतदेह ताब्यात घेत पोलिसांनी तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पण गुन्हा दाखल न केल्यानं गौरी पालवे गर्जे यांच्या कुटुंबियांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शेवटी रविवारी वरळी पोलिसांनी या प्रकरणी अनंत गर्जेवर गुन्हा दाखल केला आहे..Gauri Garje Case : गौरी गर्जे मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक दावा ! दुसऱ्या महिलेसोबतचे चॅटिंग सापडताच नवऱ्याने स्वत:वर ब्लेडने वार केले अन्....मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी अनंत गर्जेंच्या पत्नीच्या आत्महत्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिलीय. या घटनेच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली जातेय याबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, माझ्याकडे याबाबत अद्याप पूर्ण माहिती आलेली नाही. सध्या प्राथमिक माहिती मिळालीय. पोलिसांनी पूर्ण माहिती दिल्यानंतरच यावर बोलता येईल. .गौरी गर्जे यांच्या मामांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, गौरी आणि तिच्या नवऱ्यामध्ये दोन महिन्यांपासून वाद होता.तिला आपल्या नवऱ्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे समजले. गौरीन नवऱ्याला समजावले आणि माफही केले तरही त्याचे त्या महिलेशी चॅटिंग सुरु होते. यावरु दोघांत भांडण झाले. , अनंत गर्जेने स्वत:च्या हातावर वार केले आणि म्हणाला, मी पण मरेन आणि तुला पण गुंतवेन. गौरी आत्महत्या करणारी मुलगी नव्हती, असे तिच्या मामांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.