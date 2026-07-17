अकोल्यात हातात बांगड्या, ओठांवर लिपस्टिक... धावत्या ट्रेनमध्ये तरुणीची छेड काढणं पडलं महागात; टवाळखोराला अनोखी शिक्षा

महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित एक प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे. धावत्या ट्रेनमध्ये एका तरुणीचा विनयभंग करणाऱ्या तरुणाला प्रवाशांनी एका अनोख्या पद्धतीने धडा शिकवला. त्याला मारहाण करण्याऐवजी त्यांनी त्याच्या हातात बांगड्या घालून आणि ओठांना रूज व लिपस्टिक लावून त्याला सर्वांसमोर अपमानित केले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शेगाव ते बडनेरा दरम्यान भुसावळ-वर्धा पॅसेंजर मेमो ट्रेनमध्ये प्रवास करत असताना एका तरुणाने एका तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. घाबरण्याऐवजी, त्या तरुणीने तात्काळ त्याला जाब विचारला आणि खडसावले. तिचा आक्रोश ऐकून डब्यातील इतर प्रवासीही घटनास्थळी धावून आले. घटनेनंतर, त्या तरुणाला मारहाण करण्याऐवजी प्रवाशांनी वेगळ्याच प्रकारे निषेध नोंदवला. .Viral Video: टॉयलेटमधील पाणी आणलं अन् शिकंजी बनवण्यासाठी मिसळलं; रेल्वे स्थानक परिसरातला धक्कादायक व्हिडीओ.त्यांनी त्याच्या हातात बांगड्या घालून, चेहऱ्यावर रूज आणि ओठांना लिपस्टिक लावून त्याला सर्वांसमोर अपमानित केले. ट्रेनमधील एका प्रवाशाने ही संपूर्ण घटना मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड केली, जी आता विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. .Video : भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनला हिरवा झेंडा! PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय व्हिडिओ.अनेकजण त्या तरुणीच्या धैर्याचे आणि प्रवाशांच्या सतर्कतेचे कौतुक करत आहेत, तर काहींच्या मते अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई आवश्यक आहे, जेणेकरून गुन्हेगारांवर कायद्यानुसार खटला चालवता येईल. मात्र, या प्रकरणात पोलिसांकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा कारवाईची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. आरोपी तरुणाविरुद्ध औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे की नाही, हे देखील अस्पष्ट आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.