महाराष्ट्र बातम्या

अकोल्यात हातात बांगड्या, ओठांवर लिपस्टिक... धावत्या ट्रेनमध्ये तरुणीची छेड काढणं पडलं महागात; टवाळखोराला अनोखी शिक्षा

Akola train harassment viral video: धावत्या ट्रेनमध्ये एका महिलेचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न एका तरुणाला चांगलाच महागात पडला. एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये विनयभंगाचा आरोप झाल्यानंतर संतप्त महिलांनी त्या तरुणाला बेदम मारहाण केली.
Akola train harassment viral video

Akola train harassment viral video

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित एक प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे. धावत्या ट्रेनमध्ये एका तरुणीचा विनयभंग करणाऱ्या तरुणाला प्रवाशांनी एका अनोख्या पद्धतीने धडा शिकवला. त्याला मारहाण करण्याऐवजी त्यांनी त्याच्या हातात बांगड्या घालून आणि ओठांना रूज व लिपस्टिक लावून त्याला सर्वांसमोर अपमानित केले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

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