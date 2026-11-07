Gokul Dairy Controversy : मग कोरमचा कायदाच का रद्द करत नाही? सतेज पाटील यांचा CM फडणवीसांना प्रतिप्रश्न

गोकुळ दूध संघावर संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय वाद पेटला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना गोकुळवर ताबा मिळवण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचं सांगितलं होतं. वैधानिक पेच सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, आता काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे. कोरमच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला काही सवाल उपस्थित केले आहेत..सतेज पाटील यांनी म्हटलं की, मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत कोरमचा वैधानिक मुद्दा मांडला आहे. मात्र, चेअरमन निवडीसाठी कोरमची आवश्यकता नसल्याची आमची भूमिका असून, न्यायालयातही आम्ही ती मांडली आहे. सरकारच्या मते चेअरमन निवडीसाठी कोरमचा पोटनियम लागू असेल, तर १३ सदस्यांचा कोरम पूर्ण होत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..Kolhapur Gokul : महायुतीविरोधात लाखोंच्या सहभागाचा निर्धार; ‘संघर्ष मोर्चा’ सोमवारी;‘गोकुळ’च्या सत्ता संघर्षावरून फुंकले रणशिंग.जर कोरम पूर्ण होत नसल्याचं सरकारचं म्हणणं असेल, तर वाढीव संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याऐवजी कोरमसंदर्भातील नियम रद्द करण्यासाठी कायदा का केला नाही? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आमच्या १३ उमेदवारांना मतदारांनी निवडून दिलं'गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीच्या १३ उमेदवारांना मतदारांनी बहुमत दिलं आहे. त्यामुळे महायुतीच्या १२ संचालकांनी १० नोव्हेंबरला होणाऱ्या सभेला उपस्थित राहावं, असं आवाहन सतेज पाटील यांनी केलं आहे.गोकुळचे शिल्पकार स्वर्गीय आनंदराव पाटील चुयेकर यांचे सुपुत्र शशिकांत पाटील यांचा चेअरमन होण्याचा मार्ग सुकर करावा, असंही ते म्हणाले. सर्व २५ संचालकांनी एकत्र येऊन पुढील पाच वर्षे काम केल्यास साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देता येईल. यामुळे लोकशाही टिकेल आणि जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वासही वाढेल, असं सतेज पाटील यांनी नमूद केलं..Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार .दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचा पेच स्पष्ट केला होता. निवडणुकीनंतर दोन्ही गटांकडे आवश्यक कोरम पूर्ण करण्याइतके सदस्य उपस्थित नसल्यामुळे अध्यक्षपदाची निवड रखडल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. यापूर्वीही निवडीची तारीख निश्चित झाली होती. मात्र, एका गटाचे सदस्य गैरहजर राहिल्याने निवड होऊ शकली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि १० नोव्हेंबरला निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या दिवशीही कोरम पूर्ण न झाल्यास पेच कायम राहू शकतो. तीन वेळा निवडणूक होऊ शकली नाही, तर अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांकडे (डीडीआर) जाऊ शकतात. त्यामुळे ही परिस्थिती टाळण्यासाठी नामनिर्देशित संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं. सरकारला गोकुळचा ताबा घ्यायचा असता, तर वेगळा मार्ग अवलंबता आला असता, असंही त्यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.