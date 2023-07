By

भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर यांच्यावर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे शिक्षेचा बडगा उगारला आहे. दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाल्यानं चिडलेल्या गोऱ्हेंनी पडळकरांना मार्शल बोलावून सभागृहाबाहेर काढावं लागेल अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला. तसेच एक शिक्षाही सुनावली.

पडळकर यांच्या सभागृहातील वर्तणुकीवरुन नीलम गोऱ्हे बुधवारी चांगल्याच भडकलेल्या पहायला मिळाल्या. दोघांमध्ये चांगलंच शाब्दिक युद्ध पहायला मिळालं. चिडलेल्या गोऱ्हेंनी मार्शल बोलावून पडळकरांना बाहेर काढावे लागेल, असं सांगत पडळकरांना त्यांच्या वर्तणुकीबद्दल उद्या सभागृहात बोलू न देण्याची शिक्षा ठोठावली.

सभापतींचा रुद्रावतार पाहत गोपिचंद पडळकरांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, तरीही त्यांची शिक्षा कायम राहणार आहे. निलम गोऱ्हे यांनी संताप व्यक्त करत असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत अशी ताकीद सर्व सदस्यांना दिली.