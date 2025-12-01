महाराष्ट्र बातम्या

Dry Day: तळीरामांसाठी महत्त्वाची बातमी! राज्यभरात ३ दिवस ड्राय डे; कोणकोणत्या शहरात मद्यविक्री बंद? जाणून घ्या यादी...

Maharashtra Dry Day: तळीरामांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यभरात ३ दिवस ड्राय डे जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यात मद्यविक्रीवर पूर्णपणे बंदी असणार आहे.
मुंबई : सध्या राज्यभरात निवडणुकीचे वारे वाहत असून विजयासाठी सर्व राजकीय पक्षांकडून चुरशीची लढत सुरु आहे. २ डिसेंबर रोजी २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. तर ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तळीरामांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील मतदानाच्या ठिकाणी ड्राय डे जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक शहरात मद्यविक्रीवर पूर्णपणे बंदी असणार आहे.

