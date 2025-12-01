Dry Day: तळीरामांसाठी महत्त्वाची बातमी! राज्यभरात ३ दिवस ड्राय डे; कोणकोणत्या शहरात मद्यविक्री बंद? जाणून घ्या यादी...

मुंबई : सध्या राज्यभरात निवडणुकीचे वारे वाहत असून विजयासाठी सर्व राजकीय पक्षांकडून चुरशीची लढत सुरु आहे. २ डिसेंबर रोजी २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. तर ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तळीरामांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील मतदानाच्या ठिकाणी ड्राय डे जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक शहरात मद्यविक्रीवर पूर्णपणे बंदी असणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक असलेल्या जिल्ह्यातील संबंधित नगरपरिषदा/नगरपंचायत निर्वाचन क्षेत्रात ड्राय डे घोषित करण्यात आला आहे. १, २ आणि ३ डिसेंबर रोजी हा ड्राय डे लागू असणार आहे. काही जिल्ह्यात मतमोजणीच्या दिवशी (३ डिसेंबर) प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मद्यविक्री बंद असणार आहे. मात्र त्यानंतर काही जिल्ह्यांमध्ये मद्यविक्री सुरू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Congress: सत्तेत आल्यावर काँग्रेस मुंबईसाठी काय करणार? प्रदूषणमुक्त अन्...; संपूर्ण प्लॅनच सांगितला .काय असणार बंद?निवडणूक असलेल्या जिल्ह्यातील संबंधित नगरपरिषदा/नगरपंचायत निर्वाचन क्षेत्रातील सर्व देशी/ विदेशी किरकोळ मद्य विक्री व माडी विक्री बंद असणार आहे. बार अँड रेस्टॉरंट, वाईन शॉप, बिअर शॉप १ ते ३ डिसेंबर दरम्यान संपूर्ण दिवस मद्य विक्रीस बंद ठेवण्याचे आदेश आहे..कुठे असणार ड्राय डे ?राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नगरपरिषदा आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी २ डिसेंबर रोजी सकाळी ८ वाजता मतदान सुरू होणार आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत त्या जिल्ह्यातील सर्व संबंधित नगरपरिषदा आणि नगरपरिषदा मतदारसंघांना ही बंदी लागू असेल..'या' जिल्ह्यांमध्ये होणार मतदानपालघर जिल्हा: डहाणू, जव्हार, पालघर, वाडा (नगर पंचायत)रायगड जिल्हा: अलिबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड-जंजिरा, पनवेल, रोहा, श्रीवर्धन, उरणरत्नागिरी जिल्हा: चिपळूण, देवरुख (नगर पंचायत), गुहागर, खेड, लांजा (नगर पंचायत), राजापूर, रत्नागिरी.सिंधुदुर्ग जिल्हा: कणकवली (नगर पंचायत), मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्लाठाणे जिल्हा: अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूरअहमदनगर जिल्हा: देवलाली प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, नेवासा (नगर पंचायत), पाथर्डी, राहाता, राहुरी.धुळे जिल्हा: दोंडाईचा-वरवडे, पिंपळनेर, सिंदखेडा (नगर पंचायत), शिरपूर-वरवडे.Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! जळगाव जिल्हा : जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगाव, एरंडोल, फैजपूर, मुक्ताईनगर (नगर पंचायत), नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, शेंदुणी (नगर पंचायत), वरणगाव, यावल.नंदुरबार जिल्हा: शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदानाशिक जिल्हा : भगूर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवड, इगतपुरी, ओझर.कोल्हापूर जिल्हा: आजरा (नगर पंचायत), चंदगड (नगर पंचायत), गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ, वडगाव.पुणे जिल्हा: आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी-उर्ली देवाची, इंदापूर, जेजुरी, जुन्नर, लोणावळा, मालेगाव (नगर पंचायत), मंचर (नगर पंचायत), राजगुरुनगर, सासवड, शिरूर, तळेगाव-दाभाडे, वडगाव (नागरिक)सांगली जिल्हा: आष्टा, आटपाडी (नगर पंचायत), इस्लामपूर, जत, पलूस, शिराळा (नगर पंचायत), तासगाव, विटा..सातारा जिल्हा : कराड, मलकापूर, मेढा (नगर पंचायत), म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा, वाईसोलापूर जिल्हा: अक्कलकोट, अकलूज, अनगर (नगर पंचायत), बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुर्डुवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर, सांगोला.बीड जिल्हा: अंबेजोगाई, बीड, धारूर, गेवराई, माजलगाव, परळी-वैजनाथछत्रपती संभाजीनगर जिल्हा : फुलंब्री (नगर पंचायत), गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड, वैजापूर.धाराशिव जिल्हा: भूम, कळंब, मुरूम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर, उमरगाहिंगोली जिल्हा : बसमतनगर, हिंगोली, कळमनुरी.जालना जिल्हा: अंबड, भोकरदन, परतूरलातूर जिल्हा: अहमदपूर, औसा, निलंगा, रेणापूर (नगर पंचायत), उदगीरनांदेड जिल्हा: बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर (नगर पंचायत), कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट, लोहा.परभणी जिल्हा: गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू, सोनपेठअकोला जिल्हा: अकोट, बाळापूर, बार्शी-टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर, तेल्हाराअमरावती जिल्हा: अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, धारणी (नगर पंचायत), मोर्शी, नांदगाव खंडेश्वर (नगर पंचायत), शेंदूरजनाघाट, वरुड.बुलढाणा जिल्हा : बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदुरा, शेणगाव, सिंदखेडराजा.वाशिम जिल्हा: कारंजा, मालेगाव (नगर पंचायत), मंगरुळपीर, रिसोड, वाशिम. यवतमाळ जिल्हा: आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, ढाणकी (नगर पंचायत), नेर-नबापूर, पांढरकवडा.भंडारा जिल्हा: पवनी, साकोली, शेंदूरवाफा, तुमसर, भंडाराचंद्रपूर जिल्हा: बल्लारपूर, भद्रावती, भिसी (नगर पंचायत), ब्रह्मपुरी, चिमूर, गडचांदूर, घुघुस, मूल, नागभीड, राजुरा, वरोरा.गडचिरोली जिल्हा: आरमोरी, देसाईगंज, गडचिरोलीगोंदिया जिल्हा: गोंदिया, गोरेगाव (नगर पंचायत), सालेकसा (नगर पंचायत), तिरोडानागपूर जिल्हा: बहादूरा (नगर पंचायत), बेसा-पिपळा (नगर पंचायत), भिवापूर (नगर पंचायत), बुटीबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर-ब्राह्मणी, कामठी, कांद्री-कन्हान (नगर पंचायत), काटोल, खापा, कोंढाळी (नगर पंचायत), मोटानगर (महानगर) पंचायत पंचायत), नरखेड, निलडोह (नगर पंचायत), पारशिवनी (नगर पंचायत), रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी, बिडगाव-तरोडी, पांढुर्णा (नगर पंचायत), गोधनी रेल्वे (नगर पंचायत), कन्हान-पिपरी, मोवाड, पंचायतन (नग 