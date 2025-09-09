CM Devendra Fadnavis : शासकीय नोकऱ्या लाटणाऱ्यांची चौकशी; आदिवासी’तील रिक्त जागाही भरणार

मुंबई - अनुसूचित जमातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून तब्बल १२,५०० जणांनी शासकीय नोकऱ्या लाटल्याचा प्रकार घडला. तसेच या सर्वांना सूट देऊन अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. मात्र या रिक्त जागा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकार भरायला तयार नसल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते..याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवैध कर्मचाऱ्यांची चौकशी तसेच तीन महिन्यांमध्ये किमान रिक्त झालेल्या जागांच्या जाहिराती काढण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत..गेल्या २० वर्षांमध्ये आदिवासी प्रवर्गातून एकूण ६३,६९३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून ५१,१७३ कर्मचाऱ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले व १२,५२० कर्मचारी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत. या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची तरतूद केली आहे..त्यामुळे या रिक्त झालेल्या १२,५२० पदांवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या पात्र उमेदवारांची नियुक्ती झाली की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाकडून झाली असली तरी अजूनही पदे रिक्त असल्याचे समजते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी आमदारांसोबतच्या बैठकीत या रिक्त जागा भरण्याचे आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.