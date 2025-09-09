महाराष्ट्र बातम्या

CM Devendra Fadnavis : शासकीय नोकऱ्या लाटणाऱ्यांची चौकशी; आदिवासी’तील रिक्त जागाही भरणार

अनुसूचित जमातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून तब्बल १२,५०० जणांनी शासकीय नोकऱ्या लाटल्याचा प्रकार घडला.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - अनुसूचित जमातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून तब्बल १२,५०० जणांनी शासकीय नोकऱ्या लाटल्याचा प्रकार घडला. तसेच या सर्वांना सूट देऊन अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. मात्र या रिक्त जागा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकार भरायला तयार नसल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने  प्रसिद्ध केले होते.

scam
Tribal
Government Jobs
vacancy
