महाराष्ट्र बातम्या

१ जुलैपासून एचएसआरपी बंधनकारक, नियम मोडल्यास दंड; जुन्या वाहनांसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ

Vehicle HSRP : राज्यातील सर्व वाहनांसाठी एचएसआरपी करणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ जुलै २०२६ पासून एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपी) बसविण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर म्हणजेच १ जुलै २०२६ पासून एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर विशेष तपासणी मोहीम राबवून कारवाई करण्यात येणार आहे.

