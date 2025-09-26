महाराष्ट्र बातम्या

राज्यात पुढचे ३ दिवस धोक्याचे! मराठवाडा, विदर्भ ते कोकणात जोरदार पाऊस, आज सर्वदूर पावसाचा अंदाज

Maharashtra Rain गेल्या २ दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाचा जोर पुन्हा वाढलाय. राज्यातील अनेक भागात सकाळपासून पावसाची रिपरिप सुरू आहे. हवामान विभागाने पुढील ३ दिवस कोकण, घाटमाथा, मराठवाड्यासह विदर्भाला इशारा दिलाय.
IMD Predicts Widespread Rainfall in Maharashtra for 72 Hours

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यानं राज्यात पावसाचा जोर शुक्रवारपासून वाढण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा, विदर्भात गेल्या आठवड्याभरापासून अतिवृष्टीने हाहाकार उडालाय. दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आता पुन्हा पावसाची रिपरिप सुरू झालीय. पावसाचा जोर वाढल्यास पुन्हा पुराचा धोका व्यक्त केला जातोय. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण, घाटमाथा, मराठवाडा आणि विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

