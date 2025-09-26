राज्यात पुढचे ३ दिवस धोक्याचे! मराठवाडा, विदर्भ ते कोकणात जोरदार पाऊस, आज सर्वदूर पावसाचा अंदाज

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यानं राज्यात पावसाचा जोर शुक्रवारपासून वाढण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा, विदर्भात गेल्या आठवड्याभरापासून अतिवृष्टीने हाहाकार उडालाय. दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आता पुन्हा पावसाची रिपरिप सुरू झालीय. पावसाचा जोर वाढल्यास पुन्हा पुराचा धोका व्यक्त केला जातोय. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण, घाटमाथा, मराठवाडा आणि विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता आहे..उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव हे जिल्हे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात आज यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुढील दोन दिवसात पावसाचा जोर वाढणार आहे. २७ सप्टेंबरला कोकण, पुणे-सातारा-कोल्हापूर घाटमाथ्यासह, सोलापूर लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट आहे. तर २८ सप्टेंबरला कोकण, मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय..सोलापूर शहराला १५० वर्ष पुरेल इतके पाणी गेले वाहून! अजूनही नद्यांतून पाणी सुरूच; सीनेला पहिल्यांदा महापूर, २५ वर्षांत उजनीतून तिसऱ्यांदा सोडले सर्वाधिक पाणी.राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, घाटमाथ्यावर यलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय. यात मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे-सातारा-कोल्हापूर घाटमाथा, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केलाय..शाळा, अंगणवाड्यांना गेले तडे! सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ४३१ शाळा, ५७५ अंगणवाड्यांमध्ये पुराचे पाणी; शालेय पोषण आहार खराब, शैक्षणिक साहित्य गेले वाहून.ओडिशाच्या दक्षिण आणि आंध्र प्रदेशातील उत्तर भागातील किनाऱ्याजवळ समुद्र सपाटीपासून ५.८ किमी उंचीवर चक्राकार वारे आहेत. तिथून दक्षिण मध्य महाराष्ट्रापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आहे. या प्रभावामुळे पावसाला पोषक असं वातावरण आहे. तर मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असून पंजाब, हरियाणा, चंदिगढ आणि दिल्लीतून मान्सून पूर्णपणे परतला आहे. तर आता राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, जम्मू काश्मीरच्या काही भागातून परतीच्या प्रवासाला लागला आहे. येत्या दोन दिवसात उत्तर भारताच्या काही भागातून मान्सून परतण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.