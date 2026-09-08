Maharashtra Weather: सुखावणारी बातमी! मुंबई, पुण्यासह मराठवाड्यात पावसाचं पुनरागमन; हवामान विभागाची महत्त्वाची अपडेट

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाचा जोर ओसरल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी पावसाळी मोसमातही नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. तसेच पाऊस नसल्यामुळे अनेक पिकं करपत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर चिंतेचे सावट निर्माण झाले आहे. उन्हाच्या झळांपासून हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसह नागरिक पावसाची आतुरतेने वाट पाहत असताना हवामान विभागाने सुखावणारी बातमी दिली आहे. .हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात ओसरलेल्या पावसाचं पुन्हा आगमन होणार आहे. मुंबई, पुण्यासह मराठवाड्यात पावसाच्या धारा कोसळणार आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र हवामानाच्या बदलांमुळे राज्यातील काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम सरी कोसळू शकतात. तर बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण राहणार असून ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू राहणार आहे..गणेशोत्सवात चाकरमान्यांचा कोकणचा प्रवास सुकर! सीएसएमटी-सावंतवाडी रेल्वे सुरु, 'अशी' करा सीट बुक .कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?आजपासून म्हणजेच ८ ते १४ सप्टेंबर दरम्यान कोकण आणि गोव्यामध्ये तर १३ ते १४ सप्टेंबर दरम्यान मध्य महाराष्ट्रात आणि १२ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यात किरकोळ ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच ८ ते १२ सप्टेंबर दरम्यान मध्य महाराष्ट्र, ८ ते ११ सप्टेंबर आणि १३ ते १४ सप्टेंबर दरम्यान मराठवाड्यासह ८ ते १४ सप्टेंबर दरम्यान गुजरात विभाग आणि सौराष्ट्र व कच्छमध्ये तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे..Uddhav Thackeray: DJ बंदीच्या मागणीवर उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, सरकार विद्यानंद बापट यांच्यासोबत....त्याचबरोबर १२ ते १४ सप्टेंबर दरम्यान कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्र, ११ ते १२ सप्टेंबर दरम्यान मराठवाड्यात आणि १२ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान गुजरात विभागात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. तर १२ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान गुजरात विभाग आणि कोकण व गोव्यामध्ये आणि १३ सप्टेंबर रोजी मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.