महाराष्ट्र बातम्या

पावसाचा हाहाकार! मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, 'मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे', मुंबई-गोवा महामार्गासह अनेक घाट रस्ते बंद

Maharashtra Rain Updates राज्यात पावसाचा जोर वाढला असून मुंबई, पुण्यासह रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हाहाकार उडाला आहे. मुंबई पुणे, मुंबई गोवा, पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे.
Landslide Hits Mumbai-Pune Expressway During Heavy Rain

Landslide Hits Mumbai-Pune Expressway During Heavy Rain

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राज्यात पावसाचा जोर वाढला असून कोकणसह घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस सुरू आहे. रायगड, नाशिक, पुणे सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट जारी केला आहे. तर पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि कोल्हापूरला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. रविवारी रात्रीपासून पुणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्याला पावसानं झोडपलं आहे. अनेक भागात पाणी साचलं आहे, तसंच काही ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मुंबई पुणे मिसिंग लिंकवर बोगद्याजवळ दरड कोसळल्यानं वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. मुंबई पुणे वाहतूक ठप्प झाल्यानं मोठ्या रांगा लागल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
pune
rain
Mumbai
Weather
Mumbai Pune Expressway