पावसाचा हाहाकार! मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, 'मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे', मुंबई-गोवा महामार्गासह अनेक घाट रस्ते बंद

राज्यात पावसाचा जोर वाढला असून कोकणसह घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस सुरू आहे. रायगड, नाशिक, पुणे सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट जारी केला आहे. तर पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि कोल्हापूरला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. रविवारी रात्रीपासून पुणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्याला पावसानं झोडपलं आहे. अनेक भागात पाणी साचलं आहे, तसंच काही ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मुंबई पुणे मिसिंग लिंकवर बोगद्याजवळ दरड कोसळल्यानं वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. मुंबई पुणे वाहतूक ठप्प झाल्यानं मोठ्या रांगा लागल्या आहेत..मुंबई गोवा मार्ग दुसऱ्या दिवशीही ठप्पमुंबई गोवा महामार्गावर कशेडी घाटात दरड कोसळली आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरही वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव महामार्गाच्या दोन्ही लेन बंद केल्या आहेत. महाड मार्गे पर्यायी रस्त्याचा वापर करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. रविवारी तब्बल ८ तास महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद होता..Pune Mumbai Expressway Landslide : पुणे जिल्ह्यात पावसाचे थैमान ! मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, इंद्रायणीत पूरस्थिती, आळंदीत दुकानांत पाणी शिरले.पुणे नाशिक महामार्गावर पाणीपुणे नाशिक महामार्गावरही चाकण एमआयडीसीत पाणी साचलं आहे. त्यामुळे हा मार्गही वाहतूकीसाठी बंद झाल्यानं वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. महामार्गाशेजारी असलेली दुकाने, मॉलमध्ये पाणी शिरलं आहे..ताम्हिणी घाट बंदपुण्याहून कोलाडला जाणारा ताम्हिणी घाट मार्ग बंद आहे. ताम्हिणी घाटात रस्ता खचल्यानं वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे..मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बंददरड कोसळणे व सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई–पुणे महामार्ग या दोन्ही मार्गांवरील वाहतूक गंभीरपणे प्रभावित झाली आहे. पुणे–मुंबई तसेच मुंबई–पुणे या दोन्ही दिशेची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे–मुंबई किंवा मुंबई–पुणे असा प्रवास करू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे..मुंबई, पुणे, लोणावळ्यात शाळांना सुट्टीमुसळधार पावसामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी आणि महानगरपालिका शाळा, महाविद्यालयांना सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी सुटी जाहीर करण्यात येत आहे. पुणे आणि लोणावळ्यातही शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे..भोर-महाड मार्गावरील वरंध घाट रस्त्यावर पुन्हा दरड कोसळलीघाट माथ्यावर 3-4 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे, त्यामुळं मध्यरात्रीच्या सुमारास घाटातील उंबर्डे वाडीच्या हद्दीत दोन ठिकाणी ही दरड कोसळली. दरडीसोबत माती दगडासह झाडे झुडपांचा राडारोडा रस्त्यावर आल्याने ह्या संपूर्ण मार्गावरची वाहतुक ठप्प झाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.