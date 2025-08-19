Vasai-Virar : विरार पाण्याखाली! मुसळधार पावसाने रस्त्यांची झाली 'नदी’, गाड्या-घरे जलमय अवस्थेत, पाहा Video

वसई-विरार परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून 19 ऑगस्टलाही त्याचा जोर कायम आहे.विरार शहरातील अनेक सखल भागात ३-४ फूट पाणी साचल्याने रस्त्यांवर नद्यांसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पावसामुळे वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून नागरिकांना प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागत आहे..Mumbai Rain News : वसई-विरार मध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळतोय. आज 19 ऑगस्टलाही पावसाचा जोर कायम असून विरार शहराला वादळी पावसाने झोडपलं आहे. यामुळे वाहतूकव्यवस्थेचा चांगलाच बोजवारा उडाला असून रस्त्यांसकट, इमारतीही पाण्याखाली गेल्या आहेत. .विरार पश्चिमेकडील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचलं असून रस्त्यानं नद्यांचं स्वरूप आलं आहे. काही ठिकाणी ३ -४ फूट पाणी साचलेल पाहायला मिळत आहे. नागरिकांची यामुळे चांगलीच गैरसोय होत असून अनेकांचे हाल झाले आहेत. .विरार पश्चिमेकडील विराट नगर भागातील शक्ती कॉम्प्लेक्स या इमारतीत जवळपास तीन फूट पाणी साचलं आहे . त्यामुळे इमारतीचा परिसर आणि तळमजल्याकडे भागातही पाणी साचलं आहे. जर पावसाचा जोर कायम राहिला तर नागरिकांच्या घरात पाणी जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.तर इमारती समोरील रस्त्यांवरही पाणी साचलं आहे त्यामुळे अनेकांची गैरसोय होते आहे..विरार पश्चिमेकडील ओल्ड विवा कॉलेज, न्यू विवा कॉलेज, पराग मेडिकल, ग्लोबल सिटी या भागात पाणी साचलं आहे. मुख्य रस्त्यांवरच पाणी साचल्याने काही ठिकाणी रिक्षा वाहतूक ठप्प झाली आहे. कामावर जाणाऱ्या नोकरदार वर्गाला त्यामुळे अडचणीतून प्रवास करावा लागत आहे. अनेकांनी या गैरसोयी बाबत प्रशासनाला जाब विचारला आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेच्या कामकाजावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. .FAQs : Q1. वसई-विरारमध्ये पावसाची परिस्थिती किती गंभीर आहे?👉 शहरातील अनेक भाग पाण्याखाली असून काही ठिकाणी ३-४ फूट पाणी साचलं आहे.Q2. पावसामुळे सर्वाधिक त्रास कोणत्या भागात झाला आहे?👉 विरार पश्चिमेतील सखल भाग सर्वाधिक पाण्याखाली गेले आहेत.Q3. वाहतूक व्यवस्थेवर पावसाचा कसा परिणाम झाला आहे?👉 रस्ते जलमय झाल्याने वाहनचालकांना अडचणी येत आहेत आणि वाहतुकीची कोंडी झाली आहे.Q4. नागरिकांना कोणत्या समस्या भेडसावत आहेत?👉 घरांमध्ये व इमारतींमध्ये पाणी शिरलं असून नागरिकांचे हाल होत आहेत.Q5. प्रशासनाने काय पावलं उचलली आहेत?👉 आपत्कालीन पथक सतर्क आहे, परंतु मुसळधार पावसामुळे मदतकार्यांना अडचणी येत आहेत..Sambhajinagar Rain: कन्नड तालुक्यात नव्याने बांधलेला पूल वाहून गेला, इसम नदीला पूर; गावकऱ्यांचा संपर्क तुटला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.