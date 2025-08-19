महाराष्ट्र बातम्या

Vasai-Virar : विरार पाण्याखाली! मुसळधार पावसाने रस्त्यांची झाली 'नदी’, गाड्या-घरे जलमय अवस्थेत, पाहा Video

Vasai- Virar Rain Update : मुंबईत सगळीकडे मुसळधार पाऊस कोसळतोय तर विरारमध्येही गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे. रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं असून नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
Vasai- Virar Heavy Rain
Vasai- Virar Heavy Rain
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. वसई-विरार परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून 19 ऑगस्टलाही त्याचा जोर कायम आहे.

  2. विरार शहरातील अनेक सखल भागात ३-४ फूट पाणी साचल्याने रस्त्यांवर नद्यांसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

  3. पावसामुळे वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून नागरिकांना प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागत आहे.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
virar
vasai-virar municipal
vasai virar
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com