महाराष्ट्र बातम्या

Heavy Rains In Maharashtra: नशीब फाटलं, शिवार नासलं; मराठवाड्यात पुन्हा चौफेर जलधारा, कमरेइतक्या पाण्यात पिके सडली

Maharashtra Flood: मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा आभाळ फाटले असून सहा जिल्ह्यांतील १४१ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, नगर आणि सातारा या जिल्ह्यांत पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याने शिवार नासले आहे.
Heavy Rains In Maharashtra

Heavy Rains In Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा आभाळ फाटले असून सहा जिल्ह्यांतील १४१ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, नगर आणि सातारा या जिल्ह्यांत पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याने शिवार नासले आहे. विदर्भातील वाशीम जिल्ह्यात पावसाचा जोर पाहायला मिळाला.

Heavy Rains In Maharashtra
Chh. Sambhajinagar: पुढे खून झाला, दागिने काढून ठेवा! पोलिस असल्याचे भासवत वृद्धेचे तीन लाखांचे दागिने लंपास
Loading content, please wait...
rain
Marathwada
Heavy Rain Crop Damage
Flood Damage News
Chhatrapati Sambhajinagar
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com