Heavy Rains In Maharashtra: नशीब फाटलं, शिवार नासलं; मराठवाड्यात पुन्हा चौफेर जलधारा, कमरेइतक्या पाण्यात पिके सडली

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा आभाळ फाटले असून सहा जिल्ह्यांतील १४१ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, नगर आणि सातारा या जिल्ह्यांत पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याने शिवार नासले आहे. विदर्भातील वाशीम जिल्ह्यात पावसाचा जोर पाहायला मिळाला. .Chh. Sambhajinagar: पुढे खून झाला, दागिने काढून ठेवा! पोलिस असल्याचे भासवत वृद्धेचे तीन लाखांचे दागिने लंपास.राज्यातील २६५ मंडलांत अतिवृष्टी झाली असून अहमदपूर तालुक्यात सर्वाधिक १६५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. अनेक ठिकाणी नद्यांच्या पात्राबाहेर पाणी गेल्याने गावांचा संपर्क तुटला आहे. नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हालविण्यात येत आहे..गेल्या आठवड्यात मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाने चांगलीच दाणादाण उडविली होती. त्यानंतर पावसाचा जोर कमी झाला होता. राज्यातील १९ जिल्ह्यांत शुक्रवारपासून पुन्हा पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. या पावसामुळे अनेक गावांना पाण्याचा वेढा पडल्याने 'एनडीआरफ'च्या तुकड्याच्या माध्यमातून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात येत आहे. अनेक धरणे भरल्याने पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात येत असून यामुळे पूरस्थिती बिकट झाली आहे..हिंगोली जिल्ह्यात शनिवारी (ता.२७) ठिकठिकाणी पावसाचा तडाखा बसला. यात १९ मंडलांत अतिवृष्टी झाली. दरम्यान, मागील २४ तासांत सरासरी ६६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यातील इसापूर धरणाचे १५ पैकी १३ दरवाजे ०.५० मीटरने उघडले असून त्यातून २२०६२ क्यूसेक विसर्ग पैनगंगा नदीपात्रात सुरू आहे, सिद्धेश्वर प्रकल्पाच्या चार दरवाजांतून ४ हजार ८१ क्यूसेक एवढा विसर्ग पूर्णा नदीपात्रात सुरू आहे..विदर्भातील शेतकरी हतबलविदर्भाच्या अनेक भागात पुन्हा पावसाने जोर धरला आहे. वाशीम, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. सततच्या पावसामुळे शेतकरी हतबल झाले असून, उभ्या तसेच परिपक्व झालेल्या सोयाबीन पिकाचे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. शेंगा ओलसर राहिल्याने काढणी व मळणी प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत आहेत. अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम या तिन्ही जिल्ह्यांत जोरदार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरिपाचा सोयाबीन हंगाम धोक्यात आला आहे. पश्चिम विदर्भात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास खरीप हंगामातील नुकसान वाढू शकते.. दिवसभरातनांदेडमध्ये पुरात अडकलेल्या २१ जणांना वाचविले'विष्णुपुरी'धरणाचे १६ दरवाजे उघडल्याने पूरउपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडून पुराचा आढावापिकाचे नुकसान पाहून नांदेडमध्ये शेतकऱ्याची आत्महत्या परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत पावसामुळे पिकांचे नुकसानसांगलीमध्ये आठ महामार्ग बंद परभणीतील पालम तालुक्यातील गलाटी नदीला पूरबीडवर पुन्हा वरुणराजाचा कोप.पिकांचे नुकसान पाहून शेतकऱ्याची आत्महत्या नवीन नांदेड : अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान झाल्याचे पाहून हताश झालेल्या ५९ वर्षीय शेतकऱ्याने छतावरील वीज वाहिनीला स्पर्श करून आत्महत्या केली. ही घटना नांदेड तालुक्यातील वाहेगाव येथे शुक्रवारी (ता.२६) दुपारच्या सुमारास घडली. पंडित वामन सोनटक्के असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. आता शेतातून काही उत्पादन मिळणार नसल्याने ते निराश झाले. त्यातच सतत पाऊस सुरू असल्याने ते सहन न झाल्याने सोनटक्के यांनी दुपारी घराच्या वर जाऊन हे टोकाचे पाऊल उचलले. पोलिसांनी घटनेची नोंद केली आहे. .जायकवाडीतून ७५ हजार क्युसेकने विसर्गपैठण ः येथील जायकवाडी प्रकल्पाच्या (नाथसागर) धरणातून गोदापात्रात पाण्याचा विसर्ग अजूनही सुरू आहे. शनिवारी (ता. २७) दिवसभर ३७ हजार ७२८ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग गोदापात्रात सरू होता. पण रात्री नऊच्या सुमारास यात वाढ करून ७५ हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू झाला. शनिवारी दुपारी १२ वाजता धरणात पाण्याची आवक २० हजार क्युसेक होती, जी दिवसभर कमी-जास्त होत राहिली. काही दिवसांपूर्वी ८० हजार क्युसेक आवक असताना धरणातून एक लाख ३ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आले होते. त्यामुळे गोदाकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला होता. यावर्षीच्या पावसाळ्यात २१ ऑगस्टपासून धरणातून पाणी सोडणे सुरू आहे. नाशिककडील पूरस्थितीमुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाणी आल्याने पाणीसाठ्यात वाढ कायम आहे. धरण प्रशासनाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत आणि शाखा अभियंता मंगेश शेलार विसर्गाचे नियोजन करत आहेत..सोलापूर, सांगली जिल्ह्यात जोर सोलापूर जिल्ह्यात पावसाने जोर धरला आहे. येथील पूरस्थिती काहीशी निवळत असताना शनिवारी पुन्हा मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. सीना नदीमध्ये जवळपास एक लाख क्यूसेक इतके पाणी सोडण्यास सुरुवात झाल्याने पुन्हा एकदा पूरस्थितीची शक्यता निर्माण झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील २२ मंडलांत अतिवृष्टी झाली आहे.