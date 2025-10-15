महाराष्ट्र बातम्या

Uddhav Thackeray : 'इलेक्शन ऐवजी थेट सिलेक्शन करा'! निवडणूक आयोगाने घातलेल्या गोंधळावर उद्धव ठाकरे वैतागले

Mahavikas Aghadi : निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी राज ठाकरे, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.
Uddhav Thackeray

उद्धव ठाकरे निवडणूक आयोगाने घातलेल्या गोंधळावर वैतागले

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Politics : राज्यातील मतदार याद्यांमधील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीने आज निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि मनसेचे नेते एकत्र आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Uddhav Thackeray
Jayant Patil
Raj Thackeray
election
Election Commission
Balasaheb Thorat
Election Commision Of india
Thackeray brothers election
Balasaheb Thorat BJP criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com