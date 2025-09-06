महाराष्ट्र बातम्या

भक्तीपासून ते व्यापारापर्यंत... गणपती विसर्जन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक इंजिन कसे बनते? वाचा ₹४५,००० कोटींच्या अर्थप्रवाहाची जादू!

Economy: मुंबईत १० दिवस गणेशोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. मुंबईचा अनंत चतुर्दशी उत्सव धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनच नाही तर आर्थिक क्रियाकलाप आणि व्यवसायासाठी एक मोठी संधी बनतो.
भारत हा उत्सवांचा देश आहे. जिथे प्रत्येक उत्सव आपल्यासोबत एक वेगळा उत्साह, परंपरा आणि सामाजिक संदेश घेऊन येतो. यापैकी एक सण म्हणजे अनंत चतुर्दशी जो विशेषतः महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्यात मोठ्या श्रद्धेने साजरा केला जातो. भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाणारी मुंबई या दिवशी एका विशेष रंगात रंगवली जाते. जी गणेश चतुर्थीच्या दहाव्या दिवशी म्हणजेच गणेश उत्सवाच्या समारोपाच्या दिवशी साजरी केली जाते. अनंत चतुर्दशीच्या पूजेनंतर, गणपतीच्या मूर्तींचे विसर्जन केले जाते जे मोठ्या भक्ती आणि उत्साहाने पूर्ण होते. मुंबईचा अनंत चतुर्दशी उत्सव केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचा नाही तर आर्थिक क्रियाकलाप आणि व्यवसायासाठी एक मोठी संधी बनतो.

