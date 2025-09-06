भक्तीपासून ते व्यापारापर्यंत... गणपती विसर्जन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक इंजिन कसे बनते? वाचा ₹४५,००० कोटींच्या अर्थप्रवाहाची जादू!

भारत हा उत्सवांचा देश आहे. जिथे प्रत्येक उत्सव आपल्यासोबत एक वेगळा उत्साह, परंपरा आणि सामाजिक संदेश घेऊन येतो. यापैकी एक सण म्हणजे अनंत चतुर्दशी जो विशेषतः महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्यात मोठ्या श्रद्धेने साजरा केला जातो. भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाणारी मुंबई या दिवशी एका विशेष रंगात रंगवली जाते. जी गणेश चतुर्थीच्या दहाव्या दिवशी म्हणजेच गणेश उत्सवाच्या समारोपाच्या दिवशी साजरी केली जाते. अनंत चतुर्दशीच्या पूजेनंतर, गणपतीच्या मूर्तींचे विसर्जन केले जाते जे मोठ्या भक्ती आणि उत्साहाने पूर्ण होते. मुंबईचा अनंत चतुर्दशी उत्सव केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचा नाही तर आर्थिक क्रियाकलाप आणि व्यवसायासाठी एक मोठी संधी बनतो..मुंबईत १० दिवस गणेशोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. भाद्रपद शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीपासून सुरू होणारा हा उत्सव अनंत चतुर्दशीपर्यंत चालतो. या दिवशी लोक घरांमध्ये आणि मंडपात गणेशमूर्तीची स्थापना करून त्यांची पूजा करतात. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणपती बाप्पाचे विसर्जन केले जाते आणि भावनिक निरोप दिला जातो. मुंबईतील गिरगाव चौपाटी, दादर चौपाटी, जुहू बीच, वर्सोवा बीच, मालाड मार्वे बीच आणि पवई तलाव ही प्रमुख विसर्जन स्थळे आहेत. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविक जमतात..Mumbai Water Level: वर्षभराची चिंता मिटली! गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मुंबईतील धरणे फुल्ल; आकडेवारी आली समोर .अनंत चतुर्दशी आणि अर्थव्यवस्थासुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलीस, महानगरपालिका, स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरण कर्मचारी तैनात असतात. संपूर्ण शहर "गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या" च्या जयघोषाने दुमदुमून जाते. ज्यामुळे वातावरण भक्तिमय आणि उत्साही होते. मुंबईतील अनंत चतुर्दशी हा केवळ धार्मिक महत्त्वाचा दिवस नाही तर शहराच्या अर्थव्यवस्थेसाठी देखील विशेष महत्त्व आहे. या काळात मूर्तिकार, सजावट विक्रेते, फुल विक्रेते, मिठाई आणि प्रसाद विक्रेते भरपूर पैसे कमवतात. विसर्जनाच्या दिवसांमध्ये स्थानिक वाहतूक, टॅक्सी सेवा आणि केटरिंग उद्योगाची मागणी वाढते..एकूण खर्च आणि आर्थिक परिणामप्रत्येक ठिकाणी स्वच्छता आणि सुरक्षेसाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले जातात. ज्यामुळे तात्पुरत्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. या उत्सवात मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. ज्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि इतर सेवांचे उत्पन्न वाढते. मुंबईत, गणेशोत्सवाच्या संपूर्ण ११ दिवसांत सुमारे ₹४५,००० ते ₹५०,००० कोटींची आर्थिक उलाढाल होते, ज्यामुळे हे शहर उत्सवाची आर्थिक राजधानी बनते. देशभरात, गणेशोत्सवाचा व्यवसाय ₹२८,००० ते ₹३०,००० कोटींदरम्यान आहे, ज्यामध्ये मूर्ती बनवणे, सजावट, पूजा साहित्य आणि कार्यक्रम व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे..मुंबईत, मूर्ती बनवण्याचा व्यवसाय ₹५०० ते ₹६०० कोटींचा आहे. तर मंडप सजावट आणि प्रकाशयोजनेवर सुमारे ₹१,२०० कोटी खर्च केले जातात. मिठाई, प्रसाद, फुले यांचा व्यवसायही खूप वाढतो. मिठाईचा व्यवसाय सुमारे ₹६० कोटींचा आहे आणि फुले, नारळ, सुकामेवा इत्यादींचा व्यवसाय सुमारे ₹५०० कोटींचा आहे. या निर्णयामुळे पर्यटन, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि वाहतूक सेवांना सुमारे ₹६०० कोटींचा फायदा होतो. याशिवाय, स्थानिक गाड्या, बस आणि टॅक्सींमधील प्रवाशांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ दिसून येते..Ganesh Visarjan: ...पुढच्या वर्षी लवकर या! मुंबईत १२ वाजेपर्यंत ४०० हून अधिक श्रींचे विसर्जन.कृत्रिम तलावांची वाढती संख्यामुंबई महानगरपालिका (BMC) स्वच्छता, सुरक्षा, कृत्रिम तलाव इत्यादींवर सुमारे ₹५० कोटी खर्च करते. मोठे गणेश मंडळे लाखो कोटी रुपयांच्या विमा पॉलिसी घेऊन त्यांचे कार्यक्रम सुरक्षित करतात, ज्यामध्ये मुंबईतील सर्वात श्रीमंत गणेश मंडळाने ₹४७४ कोटींची विमा पॉलिसी घेतली आहे.समुद्र आणि नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका (BMC) दरवर्षी कृत्रिम तलाव बांधते. २०२४ मध्ये सुमारे २०० कृत्रिम तलाव बांधण्यात आले होते, तर २०२५ मध्ये त्यांची संख्या सुमारे २७५-२९० पर्यंत वाढली आहे. हे तलाव शहराच्या वेगवेगळ्या भागात बांधले जातात जेणेकरून लोक त्यांच्या गणेशमूर्तींचे सहज विसर्जन करू शकतील..स्वच्छता आणि सुरक्षेसाठी विशेष व्यवस्थामूर्ती विसर्जनानंतर समुद्रकिनारे स्वच्छ ठेवण्यासाठी किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमा राबवल्या जातात. संपूर्ण कार्यक्रम सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित राहावा यासाठी विसर्जन स्थळांवर तात्पुरती प्रकाश व्यवस्था, वीजपुरवठा, बोटी, जीवरक्षक आणि आपत्कालीन पथके तैनात केली जातात..पोलीस आणि वाहतूक नियंत्रणया काळात पोलीस आणि वाहतूक विभाग देखील विशेष व्यवस्था करतात. मुख्य रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावले जातात, वाहतूक वळवली जाते आणि हजारो पोलीस आणि होमगार्ड तैनात केले जातात. यासोबतच, आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ मदत मिळावी म्हणून रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय पथके देखील सज्ज असतात..विसर्जन न होताच परतणार गणरायाची मूर्ती, असा निर्णय घेण्यामागची मंडळाची नेमकी भावना काय? जाणून घ्या .पर्यावरणपूरक उपक्रमस्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरण संस्था लोकांना पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्ती वापरण्यास प्रोत्साहित करतात. प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. विसर्जनानंतर समुद्र आणि तलाव स्वच्छ केले जातात..डिजिटल आणि तांत्रिक आधारअनेक गणेश मंडळे आता तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. देणग्या डिजिटल पद्धतीने घेता याव्यात यासाठी क्यूआर कोड देणगी प्रणालींचा अवलंब केला जात आहे. गर्दी नियंत्रणासाठी ऑनलाइन ट्रॅकिंग केले जाते आणि विसर्जन मार्गांचे लाईव्ह अपडेट्स सोशल मीडिया आणि अॅप्सद्वारे लोकांना उपलब्ध करून दिले जातात. गणेशोत्सव २०२५ दरम्यान सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक आणि आधुनिक करण्यासाठी मुंबई पोलिसांकडून ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर केला जातो. या ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने भाविकांचे आणि गर्दीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग केले जाते. यासोबतच, संशयास्पद हालचाली ओळखण्यासाठी आणि गर्दी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी एआय-तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. हवाई देखरेखीसाठी ड्रोनचा वापर केला जातो..आर्थिक आव्हाने आणि पर्यावरणीय परिणाममुंबईत मूर्ती विसर्जनादरम्यान प्लास्टिक आणि रसायनांपासून बनवलेल्या मूर्ती समुद्र आणि नद्यांना प्रदूषित करतात. ज्यामुळे जलचरांना धोका निर्माण होतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, सरकार आणि सामाजिक संस्था लोकांना मातीपासून बनवलेल्या पर्यावरणपूरक मूर्ती वापरण्यास प्रोत्साहित करत आहेत. जेणेकरून उत्सवाची परंपरा टिकून राहते आणि निसर्गाचेही रक्षण करता येते..यावेळी, शहरातील रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक खूप गर्दीने भरलेली असते. ज्यामुळे अपघात आणि संसर्गाचा धोका वाढतो. मुंबई महानगरपालिका, पोलीस आणि इतर संस्था एकत्रितपणे कृत्रिम तलाव, मोबाईल विसर्जन व्हॅन, स्वच्छता मोहीम आणि अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करतात जेणेकरून सुरक्षितता आणि सुव्यवस्था राखता येईल. म्हणूनच, अनंत चतुर्दशीचा उत्सव अशा प्रकारे साजरा करणे महत्वाचे आहे की भक्ती आणि संस्कृतीसोबतच पर्यावरणाचीही काळजी घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.