महाराष्ट्र बातम्या

BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं...

BMC Election Candidate And Rebels News: बीएमसी निवडणुकीत ट्विस्ट आला आहे. बंडखोरीने महायुती–मविआची डोकेदुखी वाढवली आहे. बंडखोरीमुळे बीएमसीचे सत्तासमीकरण ढवळून निघाले.
BMC Election Candidate And Rebels

BMC Election Candidate And Rebels

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. नामांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतर अनेक बंडखोरांनी शेवटच्या क्षणी आपले अर्ज मागे घेतले. परंतु काही अजूनही त्यांच्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत. बीएमसी निवडणुकीसाठी २,१८५ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. शुक्रवारी, शेवटच्या दिवशी, ४५३ उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे १,७२९ उमेदवार रिंगणात राहिले.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
Mumbai Municipal Corporation Election
mumbai politics
bmc election
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.