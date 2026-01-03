BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं...

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. नामांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतर अनेक बंडखोरांनी शेवटच्या क्षणी आपले अर्ज मागे घेतले. परंतु काही अजूनही त्यांच्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत. बीएमसी निवडणुकीसाठी २,१८५ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. शुक्रवारी, शेवटच्या दिवशी, ४५३ उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे १,७२९ उमेदवार रिंगणात राहिले..बीएमसी निवडणुकीत २२७ जागांसाठी एकूण २,५१६ अर्ज दाखल झाले होते. ज्यात सर्व प्रमुख पक्षांचे आणि अपक्ष उमेदवारांचा समावेश होता. त्यापैकी १६४ अर्ज तांत्रिक कारणास्तव अवैध ठरले. ते रद्द करण्यात आले. काहींनी अनेक वॉर्डांसाठी अर्ज दाखल केले असल्याने उमेदवारांची अंतिम संख्या २,१८५ आहे. शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख जवळ येताच मुंबईतील राजकारण तापले..ST Bus: ‘यूपीआय’ तिकीट विक्रीला प्रवाशांची पसंती, एसटीच्या खात्यात चार महिन्यांत ३०० कोटींचा महसूल जमा! .ठाकरे-मनसे युती आणि भाजप-शिवसेना यासारख्या प्रमुख आघाडींनी त्या बंडखोर उमेदवारांना रोखण्यासाठी जास्त मेहनत घेतली. दिवसअखेरीस, भाजप आणि शिवसेना (UBT) दोघांनीही अनेक बंडखोर उमेदवारांना त्यांचे अर्ज मागे घेण्यास पटवून देण्यात यश मिळवले आणि त्यांचे अधिकृत उमेदवार निश्चित केले. काही बंडखोर रिंगणात आहेत. ज्यामुळे त्यांच्या पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे..प्रभाग ९५ मध्ये, माजी नगरसेवक चंद्रशेखर वायंगणकर यांनी शिवसेना (UBT)-मनसे उमेदवार हरी शास्त्री यांच्या विरोधात स्वतंत्र उमेदवारी अर्ज दाखल केला. परंतु पक्ष त्यांना माघार घेण्यास राजी करण्यात अयशस्वी झाला. त्याचप्रमाणे, प्रभाग १५९ मध्ये, UBT उमेदवार प्रवीणा मोरजकर यांना कमलाकर नाईक यांच्याकडून बंडखोर आव्हान मिळेल. प्रभाग २०२ मध्ये, शिवसेना (UBT) उमेदवार आणि माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांचा सामना बंडखोर विजय इंदुलकर यांच्याशी होईल. ज्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे..प्रभाग १९६ मध्ये, शिवसेना (UBT) उमेदवार पद्मजा चेंबूरकर संगीता जगताप यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत. प्रभाग १९३ मध्ये, शिवसेना (यूबीटी) च्या उमेदवार हेमांगी वरळीकर यांचा सामना बंडखोर सूर्यकांत कोळी यांच्याशी होत आहे. प्रभाग १७७ मध्ये, माजी भाजप नगरसेवक नेहल शहा यांनी महायुतीचे उमेदवार कल्पेश कोठारी यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे..Cold Weather: थंड वाऱ्यामुळे गारवा कायम! राज्यात थंडीचा मुक्काम वाढला; 'या' जिल्ह्यात सर्वाधिक नीचांकी तापमान.प्रभाग २२५ मध्ये, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या बहिणी आणि भाजपच्या उमेदवार हर्षिता नार्वेकर यांना शेवटच्या दिवशी भाजप मुंबई उपाध्यक्ष कमलाकर दळवी यांच्याकडून आव्हान मिळाले. पक्षाने शेवटच्या दिवशी दळवी यांना त्यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास राजी केले; तिकीट नाकारल्यानंतर त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या प्रभागात आता भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे उमेदवार आणि माजी नगरसेविका सुजाता सानप यांच्यात थेट लढत होईल..त्याचप्रमाणे, प्रभाग १ मध्ये, माजी भाजप नगरसेविका सुनीता यादव यांनी महायुतीच्या उमेदवार रेखा यादव यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. बंडखोर उमेदवार सागर देवरे यांनी एकट्याने अर्ज दाखल केला होता परंतु त्यांना माघार घेण्यास राजी करण्यात आले. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महायुतीने जोरदार आघाडी मिळवली आहे..Mumbai News: राज्यातील कृषीतील ‘एआय’साठी ३० कोटींचा निधी; राज्य सरकारने दिली प्रशासकीय मान्यता, अंमलबजावणीला मिळणार गती...आतापर्यंत, राज्यभरातील महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचे एकूण ६६ उमेदवार आणि अजित पवारांचे ६८ उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. त्यापैकी ४४ भाजपचे, २२ शिवसेनेचे आणि २ अजित पवार यांचे होते. यामुळे एकूण ६८ उमेदवार निवडून आले आहेत. बिनविरोध विजयी झालेल्या ४४ भाजप उमेदवारांपैकी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे १५, पुणे महानगरपालिकेचे २, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे २, भिवंडी महानगरपालिकेचे ६, जळगाव महानगरपालिकेचे ६, पनवेल महानगरपालिकेचे ६, धुळे महानगरपालिकेचे ४ आणि अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे ३ उमेदवार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.