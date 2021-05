"मी जमिनीवरच होतो, हेलिकॉप्टरमधून फोटो सेशन करत नव्हतो"

नवी दिल्ली : तौक्ते चक्रीवादळाचा (Taukte cyclone) फटका बसलेल्या कोकणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांचा शुक्रवारी नुकसानग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा पार पडला. त्यांच्या या दौऱ्यावरुन भाजपनं त्यांना टार्गेट केलं होतं. दरम्यान, भाजपाच्या टीकेला त्यांनी उत्तर दिलं असून अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हेलिकॉप्टर दौऱ्यावरुन टोला लगावला. (I was on the ground not doing a photo session from a helicopter CM Thackeray slams on BJP)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा शुक्रवारी दौरा केला. दरम्यान, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दोन दिवसांच्या आतमध्ये इथल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. पण भाजपने यावरुन मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आपल्याला हे जाणून आश्चर्य वाटलं की, मुख्यमंत्र्यांनी केवळ तीन तासांच्या दौऱ्यामध्ये राजकीय टिपण्णी करत होते" तर दुसरीकडे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटलं की "मुख्यमंत्री केवळ तीन तासांतचं नुकसानीबाबतचा दौरा कसा करु शकतात?"

दरम्यान, भाजप नेत्यांनी केलेल्या या टीकेला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "ठीक आहे जर माझा दौरा चार तासांचा होता. पण मी कमीत कमी जमिनीवर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत होतो, स्वतः फोटोग्राफर असतानाही फोटो काढून घेण्यासाठी हेलिकॉप्टरमधून दौरा केला नाही. मी विरोधकांच्या टीकांवर उत्तर देण्यासाठी इथं आलेलो नाही."