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IIT Bombay ChatGPT Incident : IIT बॉम्बे विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर अधिकृत खुलासा; शिस्तभंगाची कारवाई केली होती का? संस्थेने सांगितलं सत्य

IIT Bombay Student Death : परीक्षेत मोबाइल आणि ChatGPT वापरल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नव्हती, असा अधिकृत खुलासा IIT बॉम्बेने केला.
IIT Bombay ChatGPT Incident news

IIT Bombay ChatGPT Incident news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IIT Bombay student death : आयआयटी बॉम्बेच्या एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागातील द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी संस्थेने अधिकृत खुलासा केला आहे. परीक्षेदरम्यान संबंधित विद्यार्थी मोबाईल फोन वापरताना आढळला होता. त्याने परीक्षेची प्रश्नपत्रिका ChatGPT वर अपलोड करून उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या प्रकरणी विद्यार्थ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती, असे आयआयटी बॉम्बेने स्पष्ट केले आहे.

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