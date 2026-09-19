IIT Bombay ChatGPT Incident : IIT बॉम्बे विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर अधिकृत खुलासा; शिस्तभंगाची कारवाई केली होती का? संस्थेने सांगितलं सत्य

IIT Bombay student death : आयआयटी बॉम्बेच्या एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागातील द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी संस्थेने अधिकृत खुलासा केला आहे. परीक्षेदरम्यान संबंधित विद्यार्थी मोबाईल फोन वापरताना आढळला होता. त्याने परीक्षेची प्रश्नपत्रिका ChatGPT वर अपलोड करून उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या प्रकरणी विद्यार्थ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती, असे आयआयटी बॉम्बेने स्पष्ट केले आहे..आयआयटी बॉम्बेने दिलेल्या माहितीनुसार, १८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी संबंधित विद्यार्थ्याचा आत्महत्येने मृत्यू झाला. त्याच दिवशी परीक्षा सुरू असताना विद्यार्थ्याच्या हातात मोबाईल आढळून आला होता. त्याने परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका ChatGPT वर अपलोड केल्याचेही समोर आले..या प्रकारानंतर संबंधित प्राध्यापक आणि विभागप्रमुखांनी विद्यार्थ्याशी चर्चा केली. त्याचे समुपदेशन करण्यात आले. तसेच, या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे त्याला स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर विद्यार्थी आपल्या वसतिगृहातील खोलीत परतला..मात्र, सायंकाळी तो वसतिगृहातील खोलीत मृतावस्थेत आढळून आला. या घटनेनंतर आयआयटी बॉम्बेने विद्यार्थ्याच्या मृत्यूबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. विद्यार्थ्याचे मित्र, वर्गमित्र, प्राध्यापक आणि या घटनेमुळे प्रभावित झालेल्या इतरांना संस्थेकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जात आहे. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थितीची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू असल्याचेही आयआयटी बॉम्बेने म्हटले आहे..IIT Bombay Student Tragedy : चॅटजीपीटीवरून कॉपी करताना पकडला, पवई आयआयटीच्या विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन.या दुःखद घटनेबद्दल आयआयटी बॉम्बेने शोक व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्याचे मित्र, वर्गमित्र, प्राध्यापक आणि या घटनेमुळे प्रभावित झालेल्या इतरांना संस्थेकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जात आहे. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूमागील परिस्थितीची संबंधित यंत्रणांकडून चौकशी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.