IIT Bombay: वसतिगृहाच्या कॅन्टीनमध्ये मांसाहार केल्यामुळे एका विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थ्याला अपमानित केल्याच्या आरोपावरून प्रतिष्ठित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT Bombay) बॉम्बेमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे.

"येथे फक्त शाकाहारी विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी आहे" असे पोस्टर्स

आयआयटी बॉम्बेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात वसतिगृह 12 च्या कॅन्टीनमध्ये ही घटना घडली.

या विद्यार्थ्याने सांगितले की, काही विद्यार्थ्यांनी कॅन्टीनच्या भिंतींवर पोस्टर चिकटवले आहेत की "येथे फक्त शाकाहारी विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी आहे" असे वृत्त द टेलीग्राफने दिले आहे.

विद्यार्थी संघटनेने पोस्टर्स काढले

विद्यार्थ्याच्या म्हणण्यानुसार, तीन महिन्यांपूर्वी, विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयमध्ये असे दिसून आले की संस्थेकडे अधिकृत खाण्यासंबंधीत कोणतेही अधिकृत धोरण नाही.

विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सोशल मीडियावर एक मोहीम सुरू केली की हा कायदा ग्रामीण दुर्लक्षित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करणारा आहे.

(IIT-Bombay students complain of food discrimination after 'vegetarians only' posters are put up on canteen walls)

2018 मध्येही व्हेज, नॉनव्हेज असा वाद झाला होता

आयआयटी बॉम्बेमध्ये व्हेज आणि नॉनव्हेज खाण्याचा वाद वर्षानुवर्षे जुना आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये वसतिगृहाच्या कॅन्टीनमध्ये अशी घटना उघडकीस आली होती. जेव्हा विद्यार्थ्यांना ईमेलद्वारे सांगण्यात आले होते की जे मांसाहारी आहेत त्यांनी शाकाहारी प्लेट्समध्ये त्यांचे प्लेट् मिसळू नये.

मेसच्या प्रमुखाने विद्यार्थ्यांना हा मेल पाठवला होता, ज्यामध्ये मांसाहारी विद्यार्थ्यांनी फक्त ट्रे प्लेट वापरावी, शाकाहारी प्लेटमध्ये त्यांची प्लेट मिसळू नये, असे सांगण्यात आले होते. अशा निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला होता.