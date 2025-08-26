महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : राज्यावर पुन्हा मोठं संकट! गणेशोत्सवात वरुणराजा हाहाकार माजवणार; हवामान विभागाचा धडकी भरवणारा इशारा

IMD Issues Fresh Rainfall Alert in Maharashtra : आजपासून 29 ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभर पुन्हा एकदा पावसाचा जोरदार खेळ पाहायला मिळणार आहे.
Maharashtra Rain Alert : मागील आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यात हाहाकार माजला होता. अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली होती, तर शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अशा पार्श्वभूमीवर आता भारतीय हवामान विभागाने (IMD Maharashtra Warning) पुन्हा एकदा धोक्याचा इशारा दिला आहे.

