महाराष्ट्र बातम्या

विजांचा कडकडाट अन् वादळी वाऱ्याचा तडाखा! कोकण, विदर्भ, मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांत मुसळधारेचा इशारा

Maharashtra Weather: हवामान विभागाने येत्या तीन दिवसांत पावसाचे वातावरण कायम राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच कोकण, विदर्भ, मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा देण्यात आला आहे.
Maharashtra Weather

Maharashtra Weather

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील अनेक विभागात पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत आहेत. तर काही भागात ढगाळ वातावरणासह तुरळक पाऊस पडत आहे. मान्सूनचा जोर अद्यापही कायम असून हवामान विभागाने येत्या तीन दिवसांत पावसाचे हे वातावरण कायम राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

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