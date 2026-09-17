विजांचा कडकडाट अन् वादळी वाऱ्याचा तडाखा! कोकण, विदर्भ, मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांत मुसळधारेचा इशारा

मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील अनेक विभागात पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत आहेत. तर काही भागात ढगाळ वातावरणासह तुरळक पाऊस पडत आहे. मान्सूनचा जोर अद्यापही कायम असून हवामान विभागाने येत्या तीन दिवसांत पावसाचे हे वातावरण कायम राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील तीन दिवस म्हणजेच, १८ ते २० सप्टेंबर दरम्यान राज्यातील विविध विभागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात सोसाट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Mumbai-Pune Highway Traffic : ठाणे-मुंबईकडे जाणार्या वाहनांसाठी मोठी बातमी! महामार्ग पोलिसांकडून 'या' दिवशी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी, प्रवासाच्या नियोजनापूर्वी वाचा ही अपडेट.यावेळी उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असून पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच कोकणातील काही जिल्ह्यांसह मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तुरळक भागातही हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..१८ सप्टेंबरचा हवामान अंदाजकोकणात मेघगर्जनेसह विजांचा कडडाटासह सोसाट्याचा वारा वाहणार असून काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..Mumbai Local: लोकल आता 'मेडिकल कवच'! मध्य रेल्वेच्या ४३ स्थानकांवर वैद्यकीय कक्ष.१९ सप्टेंबरचा हवामान अंदाज१९ सप्टेंबर, शुक्रवार रोजी कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..२० सप्टेंबरचा हवामान अंदाजत्याचबरोबर २० सप्टेंबर रोजी कोकण, मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडणार आहे. तसेच दक्षिण कोकण-गोवा जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी आणि उत्तर कोकण तसेच उत्तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.