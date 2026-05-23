Fuel Hike : आठवडाभरात तिसरी इंधन दरवाढ; पेट्रोल-डिझेल महागल्याने वाहनचालक व सर्वसामान्यांच्या खिशाला चटका

पुणे : वाहनचालकांना पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीचा फटका बसला आहे. मे महिन्यात इंधनाच्या दरात आत्तापर्यंत तिसऱ्यांदा वाढ झाली आहे. पेट्रोलच्या प्रतिलिटर दरात ९०, पॉवर पेट्रोल ९० आणि डिझेलच्या दरात ९५ पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे..१५, १९ आणि २३ मे अशा अवघ्या आठ दिवसांत तीनदा दरवाढ झाल्याने वाहनचालकांच्या इंधन खर्चात प्रतिलीटर सुमारे पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.इंधनाच्या दरात झालेली वाढ केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहता वाहतूक खर्च वाढल्याने मालवाहतूक, भाजीपाला, जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे इंधन दरवाढ ही सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ पोहोचवणारी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. शहरातील अनेक नागरिक नोकरी, व्यवसाय आणि कामानिमित्त दररोज दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांचा वापर करतात. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाची वाढ मासिक खर्चावर परिणाम करणारी ठरत आहे..१५, १९ आणि २३ मे चे दर (प्रतिलिटर) :तारीख - पेट्रोल - पॉवर पेट्रोल -डिझेल१५ मे २०२६- १०६.९८ -११५.९९ - ९३.४५१९ मे २०२६ - १०७.८९ - ११६.९० - ९४.३९२३ मे -१०८.७९ - ११७.८० - ९५.३४.अशी झाली दरवाढ ः (रुपयांत)१५ मे :पेट्रोल : ३.१६पॉवर पेट्रोल : ३.१४डिझेल : ३.१०१९ मे :पेट्रोल : ०.९१पॉवर पेट्रोल : ०.९१डिझेल : ०.९४२३ मे :पेट्रोल : ०.९०पॉवर पेट्रोल : ०.९०डिझेल : ०.९५.इंधन दरवाढीची कारणे ः- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार- डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन- केंद्र सरकारचा उत्पादन शुल्क- ओपेक देशांचे उत्पादन धोरण- जागतिक राजकीय अस्थिरता- युद्धजन्य परिस्थिती आणि निर्बंध- तेल उत्पादक देशांकडून पुरवठ्यात कपात- तेल कंपन्यांचा वाहतूक व वितरण खर्च- बंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्चातील वाढ- इंधन वितरण साखळीतील अडथळे.इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, चलन विनिमय दर आणि कररचना यांचा परिणाम इंधन दरावर होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र, सर्वसामान्यांना त्यामागील कारणांपेक्षा वाढलेला खर्च अधिक जाणवत असल्याचे वास्तव आहे. राज्यात काही भाग असे आहेत जी जेथे इंधन उपलब्ध नाही.रोहित शिंदे, दुचाकी चालक.वाहन वापरणे आधीच मोठे खर्चीक झाले आहे. टोल, पार्किंग, देखभाल या असे खर्च वाढतच आहेत. त्यात आता इंधन दरही सतत वाढत आहेत. त्यामुळे महिन्याच्या बजेटमध्ये असलेले इंधनाची तरतूद आता वाढवावी लागत आहे. सततच्या इंधन दरवाढीमुळे एकूण महागाई देखील वाढणार आहे.संतोष जाधव, कारचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.