Maharashtra Census: महाराष्ट्रात जनगणना कधी सुरू होणार? हा कार्यक्रम किती काळ चालणार? तारखा आल्या समोर...

२०२७ च्या जनगणनेचे वेळापत्रक देशव्यापी जाहीर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात जनगणनेचा पहिला टप्पा १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत पार पडेल. स्व-गणना १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत केली जाईल. हा देशव्यापी जनगणना कार्यक्रम १६ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू होईल आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत चालेल. ही जनगणना प्रथमच डिजिटल पद्धतीने केली जात असून, प्रथमच स्व-गणनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. .स्व-गणना ही एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा आहे, ज्याद्वारे प्रतिसादक घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यापूर्वी १६ भाषांमध्ये आपली माहिती ऑनलाइन नोंदवू शकतात. या जनगणनेत डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशभरात ३० लाखांहून अधिक गणक, पर्यवेक्षक आणि इतर अधिकारी २०२७ ची जनगणना पार पाडतील. गणक त्यांच्या स्मार्टफोनचा वापर करून एका मोबाईल ॲपद्वारे थेट डेटा गोळा करून सादर करतील..जनगणनेदरम्यान विचारलेले ३३ प्रश्नघराचा नंबर काय आहे?प्रमुखाचा मोबाईल नंबरकुटुंब क्रमांककुटुंबप्रमुखाचे लिंग काय आहे?जात, सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग - तुम्ही कोणत्या जातीचे आहात?कुटुंबातील सदस्यांची संख्या किती आहे?कुटुंबप्रमुखाचे नाव काय आहे?.विवाहित जोडप्यांची संख्या किती आहे?घराच्या मालकीची स्थिती काय आहे?घरात किती खोल्या आहेत?शौचालय उपलब्ध आहे की नाही?शौचालयाचा प्रकार कोणता आहे?घाणेरड्या पाण्याचा निचरा होतो की नाही?पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत काय आहे?पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे की नाही?विजेचा स्रोत काय आहे?.बाथरूम उपलब्ध आहे की नाही?घरी गॅस कनेक्शन आहे का?घरी टीव्ही आहे का?इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे की नाही?हा रेडिओ आहे की ट्रान्झिस्टर?स्वयंपाकासाठीचे मुख्य इंधन कोणते आहे?तुमच्याकडे लॅपटॉप किंवा संगणक आहे का?टेलिफोन, मोबाईल किंवा स्मार्ट फोन म्हणजे काय?.तुमच्याकडे सायकल, स्कूटर, मोटरसायकल आहे की नाही?तुमच्याकडे काय आहे: कार, जीप की व्हॅन?मुख्य धान्य कोणते आहे?इमारत क्रमांक किंवा जनगणना क्रमांक म्हणजे काय?घराचा वापरघराची स्थितीफरशीसाठी प्रामुख्याने सिमेंट, ग्रॅनाइट किंवा मार्बल हे साहित्य वापरले जाते.घराच्या भिंतींमध्ये कोणत्या सामग्रीचा वापर केला जातो?घराच्या छतासाठी कोणता पदार्थ वापरला जातो?.कुटुंबप्रमुख या सर्व प्रश्नांची उत्तरे गणनाकाराला देतील, जो नंतर ती माहिती सुरक्षितपणे संग्रहित करेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण केली जाईल. कुटुंबप्रमुखाची माहिती ऑनलाइन पद्धतीनेही गोळा केली जाईल.