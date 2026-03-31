महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Census: महाराष्ट्रात जनगणना कधी सुरू होणार? हा कार्यक्रम किती काळ चालणार? तारखा आल्या समोर...

Maharashtra Census Dates: २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यांत घेतली जाईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार करणे आणि घरांची गणना करणे, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना करणे यांचा समावेश असेल.
Vrushal Karmarkar
२०२७ च्या जनगणनेचे वेळापत्रक देशव्यापी जाहीर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात जनगणनेचा पहिला टप्पा १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत पार पडेल. स्व-गणना १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत केली जाईल. हा देशव्यापी जनगणना कार्यक्रम १६ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू होईल आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत चालेल. ही जनगणना प्रथमच डिजिटल पद्धतीने केली जात असून, प्रथमच स्व-गणनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

