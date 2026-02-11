India Population Data Collection : मोबाईल अॅपद्वारे पहिल्यांदाच होणार जनगणना; पूर्वतयारी सुरू, ॲप असे काम करणार

Digital Census India : देशातील जनगणना २०२७ मध्ये होणार असली, तरी त्याची पूर्वतयारी जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली आहे. याचा पहिला टप्पा १६ मे ते १४ जून या कालावधीत होणार आहे. त्या आधी नागरिकांना ॲपद्वारे स्वतःची आणि कुटुंबाची माहिती भरता येणार आहे. त्यानंतर प्रगणक घरी येऊन माहितीची खातरजमा करतील. याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व भागात जनगणनेचे ब्लॉक केले जातील. त्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती होऊन प्रत्यक्ष जनगणना केली जाईल. यावेळी प्रथमच जातनिहाय जनगणनाही केली जाणार आहे..देशाची ही १६ वी जनगणना असून, स्वतंत्र भारतात होणारी ही आठवी जनगणना आहे. यासाठी पहिल्यांदा ब्लॉक बनवले जातील. यामध्ये एका परिसरातील सुमारे १२० ते २०० घरे किंवा ७५० ते ८०० व्यक्ती असा निकष लावण्यात आला आहे. त्यानंतर या ब्लॉकमध्ये प्रत्यक्ष प्रगणक जावून घरोघरी फिरून जनगणना करेल. देश पारतंत्र्यात असताना १९३१ साली पहिल्यांदा जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या प्रयत्न झाला होता. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना होणार आहे..ॲप असे काम करणारजनगणनेसाठी ॲप बनवण्यात आले असून, ते नागरिकांना विविध मार्गांनी उपलब्ध करून दिले जाईल. या ॲपमध्ये नाव, पत्ता या गोष्टी टाईप करून भराव्या लागतील. नंतरचे सर्व प्रश्न पर्यायी असून, त्याला केवळ मार्क करायचे आहे. त्यानंतर ज्यावेळी जनगणना करणारे प्रगणक घरी येतील, त्यावेळी ते ॲपवरील माहितीची खात्री करतील. ॲपवरून माहिती भरणे ऐच्छिक असणार आहे. एक मे ते १५ मे या कालावधीत ही माहिती दिली जाणार आहे..शिक्षक करणार जनगणनाजिल्हाधिकारी हे प्रधान जनगणना अधिकारी असणार आहेत. जिल्हा जनगणना अधिकारी हे निवासी उपजिल्हाधिकारी असणार आहेत. जिल्ह्यातील शिक्षकांना जनगणनेचे काम देण्यात येणार असून, तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्यासह सर्वांचाच यामध्ये सहभाग असणार आहे. यासाठीचे प्रशिक्षणही लवकरच देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.