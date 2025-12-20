महाराष्ट्र बातम्या

CM Devendra Fadnavis : भारत पुन्हा एकदा विश्वगुरू होईल! मुख्यमंत्र्यांचा विश्‍वास

वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ग्रँड हयात येथे आयोजित ‘वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम’च्या उद्‌घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - प्राचीन भारतीय ज्ञान-परंपरेची आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सांगड घातल्यास भारत पुन्हा एकदा ‘विश्वगुरू’ आणि जागतिक आर्थिक महासत्ता होऊ शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

