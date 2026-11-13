महाराष्ट्र बातम्या

रेल्वे प्रवासात बदल! आता ट्रेनमधील RAC सुविधा बंद होणार? रेल्वे प्रशासन मोठा निर्णय घेणार

Railway RAC System: रेल्वेची आरएसी तिकीट व्यवस्था बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळू शकणार आहे.
Railway RAC System

Railway RAC System

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय रेल्वेतून प्रवास करताना अनेकांना आरएसी (RAC) तिकीट असलेल्या प्रवाशांना दुसऱ्या व्यक्तीसोबत एकच बर्थ शेअर करावा लागतो. यामुळे प्रवाशांचे हाल सहन करावे लागतात. मात्र आता रेल्वेची ही सेवा बंद होणार असल्याची शक्यता आहे. रेल्वे प्रशासन याबाबत मोठा निर्णय घेणार असून, यामुळे आरएसी तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळू शकणार आहे.

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