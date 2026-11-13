रेल्वे प्रवासात बदल! आता ट्रेनमधील RAC सुविधा बंद होणार? रेल्वे प्रशासन मोठा निर्णय घेणार

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय रेल्वेतून प्रवास करताना अनेकांना आरएसी (RAC) तिकीट असलेल्या प्रवाशांना दुसऱ्या व्यक्तीसोबत एकच बर्थ शेअर करावा लागतो. यामुळे प्रवाशांचे हाल सहन करावे लागतात. मात्र आता रेल्वेची ही सेवा बंद होणार असल्याची शक्यता आहे. रेल्वे प्रशासन याबाबत मोठा निर्णय घेणार असून, यामुळे आरएसी तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळू शकणार आहे. .जेव्हा ट्रेनमधील सर्व कन्फर्म बर्थ बुक होतात, तेव्हा प्रवाशांना आरएसी (RAC) म्हणजेच म्हणजे 'रिझर्व्हेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन' दर्जा दिला जातो. या व्यवस्थेअंतर्गत, दोन प्रवाशांना एकच सीट शेअर करावी लागते. .Crime: ऑनलाइन नवरा शोधणे महागात पडले, तरुणीची तब्बल साडेपाच लाखांची फसवणूक; विविध शुल्कांच्या नावाखाली गंडा.परंतु आता भारतीय रेल्वे आरएसी सुविधा पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार करत आहे. 'जेव्हा प्रवाशाला पूर्ण झोपण्याची जागा मिळत नाही, तेव्हा पूर्ण तिकीट भाडे आकारण्याच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत' यामुळे प्रणालीमध्ये बदल करण्याचा विचार असल्याचे एका रेल्वे अधिकाऱ्याने म्हटले आहे..आरएसी प्रणालीअंतर्गत, पुरुष आणि महिला प्रवाशासोबत एकाच बर्थवर प्रवास केल्याने गैरसोय होऊ शकते. प्रवाशांना होणाऱ्या या गैरसोयीच्या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे या प्रणालीचा आढावा घेत आहे. सध्या, आरएसी प्रणाली रद्द करण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र रेल्वे या प्रस्तावावर विचार करत आहे. त्यामुळे, प्रवाशांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागेल..Navi Mumbai: जुना खोपटा पूल वाहतुकीसाठी अखेर खुला, नागरिकांना दिलासा; व्हीआयपी संस्कृतीला फाटा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.