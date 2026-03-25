Railway Ticket: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता तिकीट रद्द केल्यास परतावा नाही, रेल्वे मंत्र्यांची घोषणा; नवे नियम लागू

मुंबई : भारतीय रेल्वेने रेल्वे तिकीट रद्द करण्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. अद्ययावत नियम अधिक कडक झाले असून, शेवटच्या क्षणी तिकीट रद्द केल्यास त्याचा कोणताही परतावा प्रवाशांना मिळणार नाही. दुसरीकडे, लवकर तिकीट रद्द केल्यास कमी शुल्क आकारण्यात येईल. या बदलांचा उद्देश तिकीट उपलब्ध होण्याचे प्रमाण वाढविणे आणि बुकिंगचा गैरवापर रोखणे हा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रवाशांसाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल, असा दावा भारतीय रेल्वेने केला आहे..जुन्या नियमांमध्ये झालेल्या नियमानुसार परताव्यासाठीच्या वेळेच्या मर्यादेत सर्वांत मोठा बदल झाला आहे. नव्या नियमानुसार प्रस्थानाच्या वेळेच्या ८ तासांपूर्वी रद्द केल्यास आता परतावा मिळणार नाही. पूर्वी प्रस्थानाच्या आधी चार तासांपूर्वी रद्द केल्यास परतावा मिळत नसे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि तिकीट प्रणालीतील गैरवापर रोखण्यासाठी भारतीय रेल्वेने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे..केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी (ता.२४) या पाच नव्या सुधारणांना मंजुरी दिली. तत्काळ तिकीट प्रणालीचा गैरवापर आणि तिकिटांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी रेल्वेने चॅटबॉट्स आणि फसवे सॉफ्टवेअर ओळखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास सुरुवात केली आहे. आधार आधारित ओटीपी पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. डेटा विश्लेषणातून आयआरसीटीसी प्रणालीतील सुमारे तीन कोटी बनावट खाती शोधून ती बंद करण्यात आल्याचा दावा रेल्वेने केला आहे.किती परतावा मिळणार?७२ तासांपूर्वी : कमी शुल्कासह पूर्ण परतावा७२ ते २४ तासांदरम्यान : अंदाजे २५ टक्के कपात२४ ते ८ तासांदरम्यान : ५० टक्क्यांपर्यंत कपात८ तासांपेक्षा कमी वेळ : कोणताही परतावा नाही.प्रवास वर्ग बदलता येईलप्रवाशांना आता गाडी सुटण्याच्या ३० मिनिटांपूर्वीपर्यंत प्रवास वर्ग (क्लास) बदलण्याची संधी मिळणार आहे. पूर्वी ही सुविधा केवळ आरक्षण तक्ता तयार होण्यापूर्वीच उपलब्ध होती..स्थानक बदलण्याची सुविधानव्या नियमानुसार, गाडी मूळ स्थानकावरून सुटण्याच्या ३० मिनिटांपूर्वीपर्यंत प्रवासी डिजिटल पद्धतीने बोर्डिंग स्थानक बदलू शकतील. त्यामुळे एखादा प्रवासी मूळ स्थानकावर गाडीत चढू शकला नाही, तरी त्याची जागा रद्द होणार नाही आणि तो पुढील सोयीच्या स्थानकावरून प्रवास करू शकेल..कुठूनही करा तिकीट रद्दपूर्वी केवळ मूळ स्थानकावरच तिकीट रद्द करण्याची अट होती. आता देशातील कोणत्याही रेल्वे स्थानकावरून तिकीट रद्द करता येणार आहे. ई-तिकिटांसाठी टीडीआर (तिकीट डिपॉझिट रिसिप्ट) दाखल करण्याची अटही हटवण्यात आली असून, तिकीट रद्द केल्यानंतर परतावा स्वयंचलितपणे दिला जाणार आहे.