Konkan Railway: कोकणवासीयांसाठी आनंदवार्ता! आता दररोज मुंबईहून कोकणात रेल्वे धावणार, प्रशासनाची मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

मुंबई : कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय रेल्वेने मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान दररोज धावणाऱ्या नवीन एक्सप्रेस गाडीला मंजुरी दिली आहे. या गाडीमुळे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) आणि दक्षिण कोकण दरम्यान प्रवास करणारे पर्यटक, विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, व्यापारी आणि स्थानिक रहिवासी यांना फायदा होणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवरील प्रमुख ठिकाणांमधील संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई-सावंतवाडी डेली एक्स्प्रेस मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि सावंतवाडी रोड स्थानकांदरम्यान दररोज धावणार आहे. गाडी क्रमांक १५०८७ मुंबई ते सावंतवाडी मार्गावर धावणार असून गाडी क्रमांक १५०८८ परतीच्या प्रवासासाठी धावणार आहे..Dombivli Crime: रूम आणि काम देण्याचं आमिष दाखवलं, तिघांनी मुलीला निर्जन ठिकाणी नेलं अन्..., १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; डोंबिवलीत खळबळ .रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे समुद्रकिनारे, किल्ले, मंदिरे आणि इको-टुरिझम (पर्यावरण-पर्यटन) स्थळांना भेट देणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास या गाडीमुळे सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच दैनंदिन एक्सप्रेस विद्यार्थी, रोजचा प्रवास करणारे प्रवासी, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक आणि स्थानिक रहिवासी यांना या रेल्वेसेवेचा चांगलाच फायदा होणार आहे..दरम्यान, ही नवीन गाडी आर्थिक विकासाला चालना देईल, प्रवासाची सोय वाढवेल आणि कोकण मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत करेल. या दैनंदिन सेवेमुळे रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्याचीही अपेक्षा आहे. विशेषतः गर्दीच्या हंगामात आणि सणासुदीच्या काळात कोकणाकडे जाणाऱ्या गाड्यांची मागणी जास्त असते. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासामिळू शकणार आहे, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वृद्धाची कोट्यवधींची फसवणूक! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली दीड महिना मानसिक छळ.२२ व्यावसायिक थांबेमुंबई-सावंतवाडी डेली एक्सप्रेसमध्ये एकूण २२ स्थानकांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावरडा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड इत्यादींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.