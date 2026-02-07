Indian Railways Rule : रेल्वे प्रशासनाचा नवा नियम, प्रवासात ओळखपत्र नसल्यास सर्वांना दंड; काय आहे रूल

Railway fine without ID : (शंकर भोसले) रेल्वे बोर्डाच्या नव्या नियमानुसार रेल्वे प्रवासादरम्यान एका तिकिटावरील सहा प्रवाशांपैकी एकाच्या मूळ (ओरिजनल) ओळखपत्राची प्रत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एका ‘पीएनआर’ तिकिटावरील एकाचेही मूळ ओळखपत्र नसल्यास त्याच्या पूर्ण तिकिटांवर दंड लावण्याचे आदेश रेल्वे बोर्डाकडून टीसी (तिकीट तपासनीस) यांना देण्यात आले आहेत..रेल्वेच्या आरक्षित (स्लीपर किंवा एसी) श्रेणींतील प्रवासादरम्यान प्रवास करताना हा नियम लागू असणार आहे. यात एका तिकिटावरील कमीतकमी एका प्रवाशाकडे मूळ अर्थात ओरिजनल ओळखपत्राची प्रत असणे बंधनकारक केले आहे. या नियमाचे पालन न झाल्यास संपूर्ण PNR (पॅसेंजर नेम रेकॉर्ड) अंतर्गत असलेल्या सर्व प्रवाशांना तिकीट नसल्यासारखे मानले जाईल. त्यांना दंड भरण्याची वेळ येईल. हा नियम रेल्वे प्रवासातील अनधिकृत प्रवाशांना आळा घालण्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी लागू करण्यात आला आहे..रेल्वे बोर्डाच्या सूचनेनुसार, आरक्षित तिकिटावर नोंदविलेल्या प्रवाशांपैकी एका व्यक्तीनेही मूळ ओळखपत्र दाखविले नाही, तर संपूर्ण गटाला विनातिकीट प्रवासी म्हणून गणले जाईल. यामुळे इतर प्रवाशांनाही लाखो रुपयांचे दंड भरावा लागणार आहे. सध्या प्रवासादरम्यान रेल्वेने आधारकार्ड, मतदानकार्ड, पासपोर्ट, पॅनकार्ड, ड्रायव्हर परवाना, नोकरीचे ओळखपत्र किंवा शिष्यवृत्ती ओळखपत्र यांचा समावेश आहे. हे प्रमाणपत्र मूळ स्वरुपात असणे आवश्यक असून, फोटोकॉपी किंवा डिजिटल प्रत चालणार नाही..Konkan railway special trains demand : मुंबई, पुणे ते कोकणदरम्यान विशेष रेल्वेगाड्या मिळणार का?, आंगणेवाडी यात्रेनिमीत्त मागणी.या नियमाची अंमलबजावणी देशभरातील सर्व झोनमध्ये तत्काळ सुरू होईल. रेल्वे प्रवासी आणि टीटीई (ट्रॅव्हलिंग टिकीट एक्झामिनर) यांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्याचे रेल्वे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आल्याचे पुणे रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंत कुमार बेहरा यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.