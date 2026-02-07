महाराष्ट्र बातम्या

Indian Railways Rule : रेल्वे प्रशासनाचा नवा नियम, प्रवासात ओळखपत्र नसल्यास सर्वांना दंड; काय आहे रूल

Railways travel rules : रेल्वे प्रशासनाने प्रवासादरम्यान ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक केले असून ओळखपत्र नसल्यास दंड आकारण्यात येणार आहे. जाणून घ्या सविस्तर नियम.
Indian Railways passenger guidelines latest

Indian Railways passenger guidelines latest

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Railway fine without ID : (शंकर भोसले) रेल्वे बोर्डाच्या नव्या नियमानुसार रेल्वे प्रवासादरम्यान एका तिकिटावरील सहा प्रवाशांपैकी एकाच्‍या मूळ (ओरिजनल) ओळखपत्राची प्रत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एका ‘पीएनआर’ तिकिटावरील एकाचेही मूळ ओळखपत्र नसल्यास त्याच्या पूर्ण तिकिटांवर दंड लावण्याचे आदेश रेल्वे बोर्डाकडून टीसी (तिकीट तपासनीस) यांना देण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
railway
Railway Police
Railway Government
ministry of railways india
Railway Department
railway ticket
Railway Officers
railway bonus
Railway Recruitment Board
Railway medical facilities
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.