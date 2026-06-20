आता थेट समुद्रतळ गाठता येणार! देशातील पहिली पाणबुडी महाराष्ट्रात सुरु करणार, कधी आणि कुठे? वाचा वैशिष्ट्ये

नितीन बिनेकरमुंबई : सिंधुदुर्गच्या समुद्रतळातील विहंगम दृश्य पर्यटकांना लवकरच प्रत्यक्ष डोळ्यांनी अनुभवता येणार आहे. पर्यटकांना थेट समुद्रतळापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या उभारणीस माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडमध्ये (एमडीएल) सुरुवात झाली आहे. २०२७ अखेरपर्यंत ही २४ आसनी पाणबुडी विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून, तिच्या संचालनासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे..सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरील देशातील पहिल्या अंडरवॉटर पर्यटन प्रकल्पासाठी तयार होणाऱ्या या पाणबुडीतील अॅक्रेलिक प्रेशर हल आणि पॅनोरॅमिक व्ह्यूइंग डोममुळे पर्यटकांना काचा जवळपास अदृश्य झाल्याचा भास होईल. त्यातून समुद्रतळातील रंगीबेरंगी प्रवाळ, विविध प्रजातींचे मासे, सागरी वनस्पती आणि 'एक्स-आयएनएस गुलदार'भोवती विकसित होणाऱ्या कृत्रिम प्रवाळभित्तींचा थरारक अनुभव या सफरीत मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे देशात प्रथमच सर्वसामान्य पर्यटकांना समुद्राच्या तळाशी जाऊन सागरी जैवविविधतेचा अनुभव घेता येईल..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .१४ तास समुद्रात राहण्याची क्षमतापूर्णतः बॅटरीवर चालणारी आणि शून्य कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पाणबुडीत उच्च क्षमतेच्या २४० किलोवॉट-तास बॅटरी, दोन मुख्य २० किलोवॉट थ्रस्टर्स, चार सहाय्यक थ्रस्टर्स, ऑक्सिजन पुरवठा प्रणाली, कार्बन डायऑक्साइड शोषण यंत्रणा, दुहेरी वीजपुरवठा, आपत्कालीन ऊर्जा व्यवस्थेचा समावेश असेल.सलग १४ तास समुद्रात कार्यरत राहण्याची क्षमता असणार आहे. वातानुकूलित कॅबिन आणि कमी आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांनाही ही सफर अनुभवता येणार आहे..विविध सेवा-सुविधांचा समावेशपर्यटकांच्या सोयीसाठी पाणबुडीत चार्जिंग सुविधा, डॉकिंग स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, देखभाल केंद्र, संप्रेषण प्रणाली, बॅटरी व्यवस्थापन यंत्रणा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालींचा समावेश असणार आहे. समुद्रातील बदलत्या हवामानाचा आणि भरती-ओहोटीचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार या सुविधा विकसित केल्या जात आहेत..BEST Bus Strike: बेस्टच्या संपाने हाल, मेट्रोनं फेऱ्या वाढवल्या; प्रवासी संख्येत वाढ.पाणबुडीची वैशिष्ट्येआसन क्षमता - २४ प्रवासीलांबी - १५.४ मीटरउंची - ३.६ मीटररुंदी - ३.६ मीटरवजन - ५५ टनबॅटरी क्षमता - २४० kWhसमुद्रात राहण्याची क्षमता : १४ तासगती - ३ नॉट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.